Donatella Versace hängt Job an den Nagel

Darum gehts Donatella Versace tritt als Kreativdirektorin zurück, Dario Vitale übernimmt

Versace bleibt als Chief Brand Ambassador dem Unternehmen erhalten

Mögliche Übernahme durch Prada für 1,5 Milliarden Euro im Gespräch

Donatella Versace (69), eine der einflussreichsten Frauen der Modebranche, tritt von ihrer Position als Kreativdirektorin des renommierten Modehauses Versace zurück. Die italienische Designerin gab diese Nachricht am Donnerstag über Instagram bekannt.

Nach mehr als 25 Jahren an der Spitze des Unternehmens übergibt Versace an Dario Vitale (41), der ab dem 1. April die Rolle des Chief Creative Officer übernehmen wird. «Die Förderung der nächsten Generation von Designern war mir schon immer ein wichtiges Anliegen», erklärte die Modeikone in ihrem Post. «Ich freue mich sehr, dass Dario Vitale zu uns stösst und gespannt darauf ist, Versace mit neuen Augen zu sehen.»

Versace nutzte die Gelegenheit, um ihrem langjährigen Designteam und allen Mitarbeitern zu danken, mit denen sie über drei Jahrzehnte zusammengearbeitet hat. Sie bezeichnete es als «die grösste Ehre meines Lebens», das Vermächtnis ihres Bruders Gianni Versace (1946 – 1997) fortzuführen. «Er war das wahre Genie, aber ich hoffe, dass ich etwas von seinem Geist und seiner Hartnäckigkeit besitze», fügte sie hinzu.

Versace bleibt im Unternehmen

Trotz ihres Rücktritts als Kreativdirektorin wird Donatella Versace dem Unternehmen in einer neuen Rolle als Chief Brand Ambassador erhalten bleiben. Sie versicherte: «Versace ist in meiner DNA und immer in meinem Herzen.»

Gerüchte um Übernahme von Prada

Der Führungswechsel fällt in eine Zeit, in der Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Versace durch Prada kursieren. Wie Bloomberg berichtet, könnte ein Deal im Wert von fast 1,5 Milliarden Euro noch im März abgeschlossen werden.

Die Muttergesellschaft von Versace, Capri Holdings, zu der auch die Luxusmarken Michael Kors und Jimmy Choo gehören, hatte das Unternehmen zum Verkauf angeboten, nachdem der US-Modekonzern Tapestry sein Übernahmeangebot von rund 8,5 Milliarden US-Dollar zurückgezogen hatte.

Der Abgang von Donatella Versace markiert das Ende einer Ära für das ikonische Modehaus. Ihr Einfluss auf die Marke und die Branche insgesamt ist unbestreitbar. Mit dem Eintritt von Dario Vitale beginnt nun ein neues Kapitel in der Geschichte von Versace, während das Unternehmen gleichzeitig vor möglichen Veränderungen in der Eigentümerstruktur steht.