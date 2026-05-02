Sie kam, sah – und spielte sich über Nacht in die höchste Hollywood-Liga. Dabei war der Schmerz ihr ständiger Wegbegleiter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kathleen Turner kämpft seit Jahren gegen rheumatoide Arthritis

Schmerzen führten zu Alkoholmissbrauch, heute findet sie inneren Frieden

Zwei Golden Globes, Oscar-Nominierung, Tochter Rachel Ann ist ihr Stolz

Leo Lüthy, GlücksPost

Wenn Kathleen Turner zu sprechen beginnt, sind noch immer alle ganz Ohr. Es ist dieses tiefe, rauchige Timbre in ihrer Stimme, das schon in den 1980er-Jahren eine ganze Generation von Kinogängern in ihren Bann zog. Ihre Karriere war wie ein Meteoriten-Einschlag. Sie gewann zwei Golden Globes in Folge für «Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten» (1985). Als sie 1987 für ihre Leistung in «Peggy Sue hat geheiratet» für einen Oscar nominiert wurde, schien sie unbesiegbar.

Doch auf dem Zenit ihres Ruhms, kurz nach dem Erfolg von «Der Rosenkrieg», diagnostizierten Ärzte bei ihr rheumatoide Arthritis. Die Frau, der ganz Hollywood zu Füssen lag, konnte plötzlich keine Türklinke mehr drücken. Die Schmerzen waren so bestialisch, dass sie kaum gehen konnte. Die Presse deutete ihre durch Medikamente aufgeschwemmten Züge auch als Zeichen von Alkoholismus. Später gestand sie denn auch, dass sie die grossen Schmerzen oft nur mit Alkohol ertragen konnte. «Das Wichtigste ist, dass ich noch hier bin», sagte sie vor kurzem in einem Interview. Und dieser Satz ist bei Kathleen Turner keine Floskel. Es ist die Wahrheit.

Sie muss mit der Krankheit leben

Heute geht es der 71-Jährigen «den Umständen entsprechend gut», wie sie meint. Die Krankheit ist chronisch, doch sie hat gelernt, mit ihr «zu verhandeln». Und Turner verbiegt sich nicht mehr für das perfekte Bild. Sie trägt flache Schuhe, verzichtet auf chirurgische Eingriffe und steht zu jeder einzelnen Falte. «Ich sehe nicht mehr aus wie vor 30 Jahren. Findet euch damit ab», schleudert sie Kritikern entgegen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Privat hat die immer noch gefragte Schauspielerin nach der Scheidung von Ehemann Jay Weiss ihren Frieden gefunden. Ihr ganzer Stolz ist Tochter Rachel Ann (39). Wenn sie über die Sängerin und Schauspielerin spricht, wird ihre raue Stimme ganz sanft. Es ist diese mütterliche Wärme, die sie nun auch in aktuellen Rollen wie in «The Kominsky Method» auf Netflix ausstrahlt.

Kathleen Turner trägt ihre vielen Lebensnarben heute stolz wie Orden, hat den Glamour gegen Authentizität getauscht und dabei ihre eigene Wahrheit gewonnen. «Mein Körper hat sehr viel durchgemacht», sagt sie. «Aber mein Geist, der ist ungebrochen.»