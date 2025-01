Nicole Kidman verrät Geheimnis ihrer Ehe

In einem neuen Interview enthüllt Nicole Kidman, die demnächst mit dem Erotikthriller «Babygirl» im Kino zu sehen ist, wie sie ihre Ehe mit Keith Urban frisch hält: mit der richtigen Armatur im Badezimmer.

2006 hat Schauspielerin Nicole Kidman (57) den Sänger Keith Urban (57) geheiratet. Gegenüber dem «W Magazine» teilt sie nun das Geheimnis ihrer glücklichen Langzeitehe. In der Ausgabe «Best Performances» des Magazins gibt die «Babygirl»-Darstellerin (Erotikthriller startet am 30. Januar) Einblicke in ihre fast zwanzigjährige Ehe mit dem Country-Star.

Auf die Frage, ob sie unter der Dusche singt, gesteht die gebürtige Australierin, die in der Musicalverfilmung «Moulin Rouge» brillierte, dem Magazin nicht nur ihre Gesangsdarbietungen im Bad, sondern erzählt auch von der Besonderheit in ihrer Dusche, die ihren ehelichen Zusammenhalt fördere.

«Ich singe. Ich höre auch Keith unter der Dusche singen», verrät Kidman. Sie fügt hinzu: «Wir haben eine Doppeldusche mit zwei Duschköpfen: der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe.» Kidman und ihr Mann scheinen am liebsten unter der Dusche intim zu werden.

Das Paar begrüsste zwei Jahre nach ihrer Hochzeit im Beisein ihrer Adoptivkinder Isabella Jane (32) und Connor Antony (29, aus der Ehe mit Tom Cruise), ihr erstes gemeinsames Kind: Tochter Sunday Rose (16). Tochter Faith Margaret (14) folgte 2010.

Kleidertausch bei den Kidmans

Auch einen Rat für eine gelungene Mutter-Tochter-Beziehung hat die Schauspielerin parat. Kidman verriet dem «W Magazine», dass sie all ihre glamourösen Designerkleider für den roten Teppich «schön verpackt» hat, um sie eines Tages ihren beiden Töchtern zu schenken. «Sie plündern nämlich ständig meinen Kleiderschrank. Ich sage: ‹Okay, was meins ist, ist deins›. Aber ich nehme nichts aus ihrem Kleiderschrank, auch wenn ich sage: ‹Oh, das ist süss›.» Es sei ihr nicht gestattet. «Es ist bei uns ein einseitiger Austausch.»