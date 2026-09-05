Warum Hollywood nicht genug von Zendaya bekommt

Schauspielerin Zendaya wird 30! Hollywood, die Modewelt und Tom Holland hat sie längst erobert. Skandale? Fehlanzeige. Allüren? Ebenso. Wie schafft sie es trotzdem, seit Jahren alle Blicke auf sich zu ziehen? Das Erfolgsrezept eines Superstars.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zendaya wurde am 1. September 30 Jahre alt, feiert grosse Erfolge

2026 spielt sie in vier Filmen, darunter «The Odyssey», «Dune»

Mit Tom Holland 1,5 Milliarden Fr. Umsatz als Kino-Paar 2026 erwartet

Text Vanessa Nyfeler

Beyoncé. Cher. Prince. Madonna. Wer wirklich ikonisch ist, braucht keinen Nachnamen. Zendaya Maree Stoermer Coleman hat ihren schon vor Jahren abgelegt. Zum 30. Geburtstag am 1. September hätte sie sich eigentlich zurücklehnen können. Zwei Emmys, ein Golden Globe, Blockbuster, Modeikonen-Status, der Titel als Superstar der Generation Z – und an ihrer Seite Tom Holland, der sie öffentlich anhimmelt, als wäre er Präsident ihres Fanclubs. Doch Zurücklehnen passt zu Zendaya ungefähr so gut wie ein schlecht sitzendes Kleid.

Gleich viermal ist die US-Schauspielerin dieses Jahr im Kino zu sehen: In «The Drama» spielt sie eine Braut, deren Hochzeitswoche entgleist, und bringt sich damit fürs Oscar-Rennen ins Gespräch. Es folgen Christopher Nolans «The Odyssey» und «Spider-Man: Brand New Day». Im Dezember kehrt sie im dritten «Dune» zurück.

Früh übt sich

Vielleicht überrascht dieser Lauf nur jene, die Zendaya zu Beginn ihrer Karriere nicht genau zugehört haben. Ihre erste Rolle ergatterte sie mit 14 in der Disney-Serie «Shake It Up». In einem Interview werden sie und Co-Star China Anne McClain nach ihren Sommerplänen gefragt. Während McClain von Strand, San Diego und Freunden schwärmt, antwortet die damals 15-jährige Zendaya, sie wolle die freie Zeit nutzen, um an Gesang, Tanz und Schauspiel zu arbeiten. Viele ihrer Fans sind mit ihr gross geworden: vom Disney Channel über Social Media bis zum Teendrama «Euphoria». So wurde aus dem Millennial ein Vorbild der Gen Z.

Aufgewachsen ist Zendaya im kalifornischen Oakland als Tochter zweier Lehrer. Mutter Claire (62) unterrichtete an finanziell schwachen Schulen und arbeitete nebenbei am California Shakespeare Theater. Dort sass die schüchterne Zendaya ganz begeistert im Publikum. Als aus dem Interesse ein Berufswunsch wurde, gab Vater Kazembe (66) seinen Lehrerjob auf und zog mit ihr nach Los Angeles.

Ein weiterer wichtiger Begleiter kam vor 15 Jahren dazu: Stylist Law Roach (48). Gemeinsam haben sie das sogenannte «Method Dressing» zu ihrem Markenzeichen gemacht: Bei FilmPromotionen kleidet sich Zendaya passend zur Welt ihrer jeweiligen Rolle, für «Spider-Man» erschien sie in einem Valentino-Kleid mit Spinnennetz, für «Challengers» in Loewe-High-Heels, deren Absätze von Tennisbällen durchbohrt waren. Privat trägt sie meistens Pullover, Jeans und Sneakers.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

An der Met-Gala spielt Zendaya in einer eigenen Liga. 2019 kam sie in einer leuchtenden Tommy-Hilfiger-Robe. 2024 machte Ex-Vogue-Chefin Anna Wintour sie zur Co-Vorsitzenden des wichtigsten Modeabends der Welt. «Alle freuen sich immer darauf, was sie tragen wird. Ich weiss, sie wird uns nicht enttäuschen», so Wintour.

Perfekt dosiert

Auch ihre öffentlichen Auftritte sitzen. Private Fragen lenkt sie gekonnt zurück zum Film, auf Social Media gibt sie kaum Persönliches preis. Unnahbar wirkt sie trotzdem nicht. Denn bei aller Kontrolle lässt sich nicht jede Reaktion steuern: Hochgezogene Augenbrauen, entgeisterte Blicke, unkontrolliertes Lachen – immer wieder blitzt die selbstironische Zendaya durch.



Vielleicht funktioniert ihr makelloses Image deshalb so gut. Wobei: Einen «Skandal» gibt es dann doch. Zumindest im Internet. Dort hält sich ein kurioses Phänomen: Während viele Frauen Zendaya für eine der schönsten Frauen Hollywoods halten, erklären einige Männer regelmässig, sie sei «nur durchschnittlich». Doch das spielt keine Rolle. Denn zumindest ein Mann hat sein Urteil längst gefällt: der britische Schauspieler Tom Holland (30).

Zendaya und Holland lernten sich 2016 beim Casting für «Spider-Man: Homecoming» kennen. Als Peter Parker und MJ standen sie gemeinsam vor der Kamera. Sie wurden zuerst Freunde, später ein Paar – und sind inzwischen Eheleute. Dass Zendaya ihren Spider-Man um rund fünf Zentimeter überragt, gehört längst zum Image der beiden. Holland macht auch kein Hehl daraus, wie sehr er seine Frau bewundert: «Ich habe meine Person gefunden, meine beste Freundin.» Mit umgerechnet rund 1,5 Milliarden Franken Einspielergebnis könnten Zendaya und Holland 2026 zum erfolgreichsten Kino-Paar eines einzelnen Jahres in Hollywoods Geschichte werden.