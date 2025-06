1/6 Jimi Blue Ochsenknecht ist aktuell im Gefängnis. Foto: Getty Images

Darum gehts Jimi Blue Ochsenknecht weiter in Untersuchungshaft

Trotz Begleichung der Schulden bleibt er vorerst in Haft

Fynn Müller People-Redaktor

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sitzt aktuell in einem Untersuchungsgefängnis in Hamburg (D) – und kommt da so schnell auch nicht raus. «Dass der Verfolgte die Haftanstalt am Wochenende verlassen wird, halten wir im Prinzip für ausgeschlossen», sagte die zuständige Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens zur Deutschen Presse-Agentur.

Am Mittwoch wurde der Schauspieler am Flughafen Hamburg verhaftet, nachdem mit internationalem Haftbefehl nach ihm gesucht worden war. Grund dafür war eine nicht bezahlte Hotelrechnung in Höhe von rund 13'000 Franken aus dem Jahr 2021. Trotz mehrfacher Mahnungen und Gerichtsverhandlungen blieb die Zahlung aus.

Mittlerweile wurden die Schulden von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) beglichen, bestätigte der Hotelchef Wilhelm Steindl (32). Ochsenknecht übernachtete in seinem Hotel Sonne in Tirol vom 26. Dezember bis zum 30. Dezember 2021, gemeinsam mit sieben weiteren Gästen – darunter Bruder Wilson Gonzalez (35).

Warum er trotz gezahlter Schulden im Knast bleibt

Weil die Betrugsermittlungen in Innsbruck weiterlaufen, bleibt Ochsenknecht in Hamburg vorerst in Untersuchungshaft. Das Auslieferungsverfahren nach Österreich ist zwar eingeleitet, könnte sich laut einer Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft aber ziehen. «Bild» berichtet, dass die Auslieferung nach Österreich frühestens Anfang nächster Woche über die Bühne gehen könnte.

Heisst: Ochsenknecht muss das Wochenende im Knast verbringen. Der deutsche Schauspieler sitzt n einer Einzelzelle im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis in der Hamburger Innenstadt. Rund 500 Kriminelle warten dort auf ihr Verfahren. Von mutmasslichen Mördern bis zu mutmasslichen Vergewaltigern könnte alles dabei sein – und mittendrin ein deutscher Schauspieler.

