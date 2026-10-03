Seit 60 Jahren ist Reinhard Mey nicht aus der deutschsprachigen Musikwelt wegzudenken. Mit seinen Liedern prägte er Generationen, bis heute halten ihm seine Fans die Treue. Sein neues Album «Schatzhauser» bringt dem 83-Jährigen wieder einen beispiellosen Erfolg.

Sophie Ofer Redaktorin People

Mit seinem 30. Studioalbum «Schatzhauser» steht Reinhard Mey (83) zum fünften Mal auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Noch nie hat das ein anderer deutscher Künstler im selben Alter geschafft. In Österreich führt Mey ebenfalls die Albumcharts an; und auch in der Schweiz zeichnet sich bereits eine hohe Platzierung ab, wenn die aktuelle Rangliste dann morgen Sonntag veröffentlicht wird.

Ausschlaggebend für die hohe Resonanz hierzulande dürfte unter anderem auch Meys Song «'s isch guet gsi» sein. Der Berliner greift bei diesem Titel, den er einem Schweizer Freund widmet, auf Mundart zurück.

«Merci, Pius»

«Es ist Ankerplatz, es ist Heimathafen, der achteckige Tisch, an dem wir uns trafen. Ein Sailor aus Emmen bei Luzern, ein Streuner aus Berlin», singt Reinhard Mey in dem Lied, auf Hochdeutsch. Er besingt einen Ort an der Nordsee, an dem er und sein Freund aus der Schweiz gemeinsam viel geweint und gelacht hätten. «Merci, Pius, 's isch guet gsi!», bedankt sich Mey dann in seinem besten Schweizer Akzent.

An den achteckigen Stammtisch, den er im Song besingt, kehrt er seit fast vier Jahrzehnten mit seiner Familie ein, wie Mey der «SHZ» erzählt. Er steht im Restaurant «Manne Pahl», das von Pius Regli geführt wird; es befindet sich auf Sylt, der Wahlheimat der Familie Mey. Regli kam 1978 auf die Insel.

Mey lernte Regli 1988 kennen, als seine Familie in seinem Restaurant unterkam: «Wir waren zehn Leute, und für so viele zu Weihnachten einen Tisch zu finden, ist nicht einfach. Pius hat uns sofort mit offenen Armen aufgenommen.» Es war der Beginn einer langen Freundschaft.

Im «Manne Pahl» habe Mey so einige Krisen durchgestanden. Pius Regli beschreibt er in seinem Lied als «weisen Versöhner», als «rettenden Bernhardiner, um den Hals ein Fässchen Grüner Veltliner». Meys Song ist eine dankbare, liebevolle Hommage an seinen alten Freund.

Was steckt hinter dem Phänomen Reinhard Mey?

2025 feierte Reinhard Meys Song «In meinem Garten» (1970) ein überraschendes Revival, weil er in der Netflix-Doku des Rappers Haftbefehl zu hören war. Doch zu glauben, dass Mey auf die Hilfe junger Künstler angewiesen ist, um erfolgreich zu sein, wäre weit gefehlt.

Mey hat sich mit seinen Liedern ins kollektive Musikgedächtnis eingegraben; sein Hit «Über den Wolken» (1974) bleibt unvergessen und ist bis heute für viele eine Hymne der Freiheit und Sehnsucht. Millionen Menschen sind mit Meys Musik aufgewachsen und verbinden mit ihr einige ihrer prägendsten Erinnerungen. Es dürfte auch diese persönliche Verbindung sein, weswegen ihm die Fans bis heute die Treue halten.

Mey gilt als authentisch, ehrlich; seine Musik ist zeitlos. Er ist bekannt für die leisen, poetisch-nachdenklichen Töne. Insgesamt hat er rund 500 Lieder geschrieben. Sie alle behandeln tief menschliche Themen: Freundschaft, Trauer, Verlust, Liebe, Hoffnung. Mey singt über den Schmerz, den er selbst in seinem Leben ertragen musste, aber auch über das Glück, das er erfuhr.