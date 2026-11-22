Die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen, Glühweine werden getrunken, und auch das Disneyland Paris erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Das wollte sich auch Sarah Engels nicht entgehen lassen. Blick traf die Sängerin am «schönsten Ort der Welt» und sprach mit ihr über Weihnachten, Disney und das Kind in uns allen.

Darum gehts Sarah Engels läutet mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern im Disneyland Paris Weihnachten ein

Die Sängerin nimmt sich in der Weihnachtszeit bewusst Zeit für Ruhe und das gemeinsame Familienleben

Engels will ihren Kindern Bescheidenheit, Vertrauen, Liebe und Ehrlichkeit als Werte vermitteln

Silja Anders Redaktorin People

Festlich im Weihnachtspulli, mit Minnie-Öhrchen und einem Strahlen in den Augen, wie es nur Weihnachten oder Disney hinzaubern kann: So trifft Blick die Sängerin Sarah Engels (34) im The Regal View Restaurant in Disney Adventure World, dem neu gestalteten zweiten Disney-Park in Paris, direkt gegenüber der neuen «World of Frozen». Mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern läutet die Sängerin die Weihnachtszeit dort ein.

Mit einem vollen Terminkalender, wie ihn der ESC-Star hat, ist das manchmal gar nicht so einfach. «Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, zur Weihnachtszeit zur Ruhe zu kommen», erklärt Engels im Interview. «Der Alltag ist immer stressig, es gibt viel zu planen, zu strukturieren – das ist oft auch ein kleiner Spagat. Aber wir sind alle grosse Weihnachtsliebhaber, und da muss man dann auch einfach mal bewusst vom Gaspedal, um zur Ruhe zu kommen.» Für Engels ist Weihnachten das Fest der Familie und der Liebe. «Wenn man merkt, dass es draussen kalt und ungemütlich wird, ist es umso schöner und gemütlicher, wenn im Haus die Familie zusammenkommt, man Plätzchen backt, die Lichter überall hell leuchten und die Kinderaugen einfach strahlen sieht», sagt die Sängerin begeistert. Das seien für sie auch alles Dinge, die sie selbst aus ihrer Kindheit mit der Weihnachtszeit verbindet. Dass sie diese nun als Mutter zweier junger Kinder aus einer neuen Perspektive erleben kann, macht es für sie noch einmal besonderer.

«Das Wesentliche sind nicht Geschenke»

Mit Kindern ist an Weihnachten zudem immer Action angesagt. «Ich glaube, kein Weihnachtsfest ist perfekt», so Sarah Engels. «Man nimmt sich immer vor, dass alles irgendwie durchgetaktet und terminiert sein muss. Aber wer Kinder hat, weiss, dass das gar nicht funktionieren kann. Umso schöner ist das Weihnachtsfest eigentlich, wenn auch mal ein paar Dinge schiefgehen.»

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Die beiden Kinder von Sarah Engels konnten mit ihrer Mutter einige Tage in Disneyland Paris verbringen, Prinzessinnen treffen und den Zauber von Weihnachten erleben. Für viele Kinder eine Erfahrung, von der sie nur träumen können. Umso wichtiger ist es Sarah Engels, ihren Kindern Bescheidenheit mitzugeben und ihnen zu vermitteln, dass solche Erlebnisse nicht selbstverständlich sind und es an Weihnachten nicht nur auf Geschenke ankommt. «Ich versuche, meinen Kindern ganz viele Werte mitzugeben, die ich von meinen Eltern bekommen habe, wie Vertrauen, Liebe und Ehrlichkeit. Das Wesentliche sind nicht Geschenke oder materiellen Dinge.» Sie habe aber das Gefühl, dass diese Werte bei ihren Kleinen ankommen. «Wenn beispielsweise die Oma etwas schenkt, was für sie einfach eine ganz persönliche Note hat, dann gehts auch nicht darum, dass das Geschenk besonders teuer oder gross sein muss, sondern dass der Bezug zur Oma da ist, dass sie an einen gedacht hat.»

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Sie versucht, das Kind in sich zu bewahren

Ein Geschenk, das Sarah Engels selbst besonders in Erinnerung geblieben ist, ist ein Gameboy, den sie als Kind von ihren Eltern zu Weihnachten bekam. «Ich erinnere mich noch, dass meine Eltern ganz lange gespart hatten, damit ich diesen Gameboy Colour haben konnte. Ich habe den wirklich behandelt, als hätte ich die Bibel in der Hand, und habe ihn mit so viel Liebe gehalten und weggepackt; den durfte auch bloss niemand anderes anfassen, weil ich solche Angst hatte, dass er kaputtgeht.» Den Gameboy hat sie heute leider nicht mehr, wie sie sagt.

Nicht nur zur Weihnachtszeit, auch in Disneyland Paris wird Sarah Engels wieder zum Kind. Sie betont, wie wichtig es sei, sich das innere Kind stets zu bewahren. «Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das nie verlieren. Man rennt im Alltagsmodus einfach immer nur diesen Aufgaben hinterher und trägt so viel Verantwortung. Früher wollte man schnell erwachsen werden, und heute wären wir so gern wieder Kind», sinniert die Sängerin.