Nur selten zeigt Sandra Bullock ihre Kinder im Netz. Bei einem Trip ins Disneyland-Ressort macht sie eine Ausnahme. Am Wochenende teilt sie eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram.

Darum gehts Sandra Bullock (62) teilt private Fotos vom Familienausflug nach Disneyland.

Mit ihren Kindern und Josh Holloways Familie besuchte sie Attraktionen.

Bullock adoptierte Louis (2010) und Laila (2015); Partner starb 2023.

Sandra Bullock (62) ist zwar erst seit April bei Instagram registriert, postet aber eifrig Content. Meist geht es darin aber nur um Berufliches. Daher ist es umso überraschender, dass sie ihren Fans am Sonntag dort einen ungewohnt privaten Einblick in ihren Familienausflug nach Disneyland gewährt.

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Die seltenen Schnappschüsse zeigen die «The Lost City»-Darstellerin beim Herumalbern mit ihren Kindern Louis (16) und Laila (14), sowie beim Eisessen. Auch die berühmte Achterbahn «Space Mountain» des Parks in Anaheim, Kalifornien, liess sich Bullock nicht entgehen.

Zu den Bildern schreibt die Hollywood-Ikone: «Manchmal muss man einfach aufhören, sich Sorgen zu machen, und sich daran erinnern, wie es sich anfühlt, ein Kind zu sein.» Mit einem zwinkernden Emoji ergänzt sie: «Übrigens: Eiscreme hat keine Kalorien, wenn man mit dem Guardians-of-the-Galaxy-Fahrgeschäft fährt und nicht weint.»

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Passend dazu endet die Bilderstrecke mit einem Bild von drei Händen, die Eis in die Kamera halten. Mit von der Partie waren «Lost»-Star Josh Holloway (57) und seine Kinder Java (17) und Hunter (12), wie das US-Magazin «People» berichtet. Der Schauspieler zieht seine Sprösslinge gemeinsam mit Ehefrau Yessica Kumala gross.

Familienausflug ins Disneyland

Die Gruppe testete gleich mehrere Fahrgeschäfte. Mit Holloway stieg Bullock in die Radiator Springs Racers, eine Attraktion im Stil der «Cars»-Filme. In der Achterbahn Space Mountain sassen dann alle sechs zusammen. Ein Schnappschuss zeigt die Truppe mitten in der Fahrt, lachend und mit zerzaustem Haar.

Ein Video hält die Reaktionen nach der Guardians-of-the-Galaxy-Attraktion fest: Bullock und ihre Kinder kichern und lösen ihre Gurte. Sie sind sichtlich geschafft von der Fahrt. Auf einem weiteren Foto hält die Schauspielerin ihre Tochter Laila im Arm. Ein anderes lichtet die beiden Geschwister von hinten ab, Laila trägt dabei Mickey-Maus-Ohren.

Bereits zu Halloween hatte Bullock online Einblicke in ihr Familienalbum gewährt. Am 31. Oktober teilte sie alte Kostümfotos. Darunter war ein Post, auf dem sie und der kleine Louis als Figuren aus «Toy Story» zu sehen sind. Ein Selfie mit Laila komplettiert die Bildergalerie.