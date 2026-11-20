Darum gehts Modebloggerin Sandra Bauknecht und Golfexperte Yves Ton-That sind seit vier Monaten ein Paar

Sie lernten sich bei einem Abendessen in seiner Küche kennen, zu dem eine Freundin sie mitnahm

Sandra Bauknecht freut sich auf Weihnachten, das Fest der Liebe

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es ist der Abend, auf den viele gewartet haben und bei dem sie nun mit strahlenden Augen auf Weihnachtsbeleuchtungen schauen, durch Märkte bummeln und sich auf die Festtage freuen. Der 19. November hat die Nacht erhellt und Herzen erwärmt.

Dazu hat auch das noble Hotel Mandarin Oriental Savoy am Zürcher Paradeplatz eingeladen. Um sich am Bulgari-Weihnachtsbaum zu freuen und die Zusammenarbeit der beiden Luxus-Marken mitzufeiern.

Gefunkt hats in der Küche

Gekommen ist auch die bekannte Modebloggerin Sandra Bauknecht (51), gemeinsam mit ihrer neuen Liebe Yves C. Ton-That (53), bekannt als der Schweizer Golfregel-Papst. Modepolizistin trifft Golfexperten. Tönt spannend, sei sehr spannend, und dabei hat ihre Liebesgeschichte vor vier Monaten ganz unspektakulär begonnen.

«Wir haben uns tatsächlich ganz unkompliziert bei ihm zu Hause in der Küche kennengelernt», schwärmt sie gegenüber Blick und ergänzt: «Yves kocht leidenschaftlich gern, und eine Freundin hatte mich zu einem Abendessen bei ihm mitgenommen.»

Manchmal seien es die ungeplanten Begegnungen, aus denen die schönsten Geschichten entstehen.» Sie, die ehemalige Chefredaktorin von «L’Officiel Schweiz» und Jurorin bei «My Style Rocks» an der Seite von Harald Glööckler (61), er, der Bestsellerautor.

Sein erfolgreichstes Buch «Golfregeln kompakt – Der praktische Regelführer zur Verwendung auf dem Platz» hat sich über 2,5 Millionen Mal verkauft und ist in über 20 Sprachen übersetzt worden. Ton-Thats Buch gilt als das meistverkaufte Golfbuch der Welt.

Leidenschaftliche Menschen

Was verbindet die beiden? «Vor allem, dass wir beide sehr leidenschaftliche Menschen sind. Wir haben das grosse Glück, unsere Passionen zum Beruf gemacht zu haben. Bei mir ist es die Mode, bei ihm Golf», sagt Sandra Bauknecht und ergänzt: «Wir wissen beide, was es bedeutet, für etwas zu brennen, seinen eigenen Weg zu gehen und mit Begeisterung das zu tun, was man liebt. Ich glaube, diese Leidenschaft fürs Leben verbindet uns ganz besonders. Ausserdem reisen wir beide sehr gern.»

Die Modesammlerin blickt voller Vorfreude auf die Festtage. «Ich hätte nicht gedacht, wie schön es sein kann, sich noch einmal so richtig zu verlieben. Diese Liebe beflügelt mich, schenkt mir Leichtigkeit und lässt mich das Leben wieder mit ganz anderen Augen sehen. Und so wird dieses Weihnachten für mich im wahrsten Sinn des Wortes ein Fest der Liebe.»