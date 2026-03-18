Placebo feiern 30 Jahre Bandgeschichte – und kommen am 4. November 2026 ins Zürcher Hallenstadion. Auf ihrer Jubiläumstour präsentieren sie auch Songs aus ihrem Debütalbum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Placebo feiert 30 Jahre mit Jubiläumstour und Album-Release am 19. Juni

Debütalbum wird mit neuen Versionen und Bonussongs erneut veröffentlicht

Konzert im Zürcher Hallenstadion am 4. November, Tickets ab 27. März War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Placebo feiern 30 Jahre Bandgeschichte mit einem Knall: Am 19. Juni 2026 veröffentlichen sie «Placebo RE:CREATED», eine Neuauflage ihres bahnbrechenden Debütalbums von 1996. Auf ihrer grossen Jubiläumstour machen sie am 4. November 2026 auch Halt im Zürcher Hallenstadion. Fans erwartet eine Reise durch die Musikgeschichte der Band – mit Songs aus dem Debütalbum «Placebo» und «Without You I’m Nothing».

Das Debütalbum von Placebo erschien mitten in der Britpop-Ära und setzte einen starken Kontrast zur damaligen Musikszene. Während andere Bands nostalgische Jugendgefühle und nationale Identität besangen, sorgte Placebo mit provokativen Themen wie Sexualität, Androgynität, Sucht und Entfremdung für Furore. Ihre ehrlichen Texte und der genreübergreifende Sound machten sie zu einer der prägendsten Stimmen ihrer Generation.

Rückkehr zu den eigenen Wurzeln

30 Jahre später kehren Brian Molko (53) und Stefan Olsdal (51) zu den Wurzeln zurück. Mit «Placebo RE:CREATED» interpretieren sie ihre erste Platte neu und präsentieren überarbeitete Versionen aller zehn Originaltracks sowie zwei Bonussongs der ursprünglichen Veröffentlichung. Klassiker wie «Nancy Boy» und «36 Degrees» sollen zeigen, wie die Band ihre Musik über Jahrzehnte hinweg verfeinert hat, ohne den rohen Geist der Originale zu verlieren.

«Die Songs haben sich durch die Jahre, durch die Menschen, für die wir gespielt haben, weiterentwickelt», betont die Band in einer Pressemitteilung der Veranstalterin TAKK-AB Entertainment AG. Mit «Placebo RE:CREATED» wollen sie diesen Prozess einfangen und ihn mit den Fans teilen.

Tickets für das Konzert im Hallenstadion gibt es ab dem 27. März um 10 Uhr via Ticketcorner.