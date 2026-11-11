Die schwedische Sängerin Robyn hatte einen Kinderwunsch, aber keinen Mann. Deshalb entschied sie sich, mittels Samenspende Mama zu werden.

Darum gehts Robyn wurde 2022 per Samenspende und IVF Mutter, weil sie ein Kind wollte und keinen Partner hatte

In Schweden bestimmt die Arztperson den Spender – laut Robyn ähnlich zur Mutter und möglichst neutral

Robyn hatte vor dem Leben als Alleinerziehende Angst, fand es am Ende aber keine grosse Sache

Michel Imhof Teamlead People

Mit «Dancing On My Own» landete Robyn (45) einen Welthit. 2022 wurde sie Mutter – ganz ohne Mann. Für ihren Sohn entschied sich die Schwedin für eine Samenspende per künstlicher Befruchtung (IVF). Im Podcast «Good Hang» von US-Komikerin Amy Poehler (55) packt sie nun über die Prozedur aus.

In der Schweiz ist eine Samenspende für alleinstehende Frauen verboten. In Schweden hingegen ist sie erlaubt – läuft aber streng geregelt ab: «In Schweden ist es witzig, denn dort sucht man sich den Spender nicht selbst aus», erzählt die Musikerin. «Die Ärztin oder der Arzt wählt für einen aus. Es ist sehr schwedisch, im Stil von: ‹Alle Kinder sind gleich, wir suchen nicht nach Augenfarbe aus, wir verhalten uns so neutral wie möglich›.» Und weiter: «Sie machen es so, dass das Kind einem ähnlich sieht – das ist im Grunde die einzige Vorgabe.»

Traumspender Adam Driver, Ärztin witzelte über Adam Sandler

Über diese Erfahrung singt Robyn auch in ihrem neuen Song «Sexistential». Während der Vorbereitung habe sie sich oft «wie eine Maschine» gefühlt, die Spritzen setze und Werte zähle, während ihr gleichzeitig existenzielle Gedanken durch den Kopf gingen. Die Situation in der Praxis sei zudem skurril gewesen: «Meine Ärztin war wirklich witzig. Sie hat mich gefragt: ‹Wer ist dein Traumspender, Robyn?› Ich habe überlegt: Was sieht meiner Familie ähnlich? Was wäre das Natürlichste? Und dann sagte ich: ‹Keine Ahnung, vielleicht Adam Driver. Ich mag grosse Nasen, er ist grossartig›. Und sie meinte: ‹Cool, super›.»

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Kurz nach der geglückten Befruchtung erlaubte sich die Medizinerin jedoch einen Scherz. «Sie traf die Auswahl, ich wurde schwanger. Und danach sprachen wir kurz und sie meinte: ‹Ja, und du hast ja gesagt, du magst Adam Sandler›.» Adam Sandler ist vor allem für Klamaukfilme bekannt und wurde mehrfach mit der Goldenen Himbeere abgestraft, während Adam Driver bereits für den Oscar nominiert war. «Zuerst geriet ich in Panik: ‹Oh nein, ich bekomme ein Baby mit Adam Sandler! Was bedeutet das? Hat sie mir nicht zugehört? Was, wenn ich die falsche Entscheidung für mein Kind getroffen habe?›»

Angst vor Leben als Alleinerziehende

Die Kontrolle loszulassen, sei für sie damals eine ernüchternde Lektion gewesen. «Und dann dachte ich mir: Nun, es gibt weder einen Adam Driver noch einen Adam Sandler in der Samenbank, also kann ich diese Angst einfach loslassen», so Robyn. «Es ist interessant, wie man sich an dieser Vorstellung festbeisst, dass man in der Lage sei, sein Kind mit dem Partner, den man hat, quasi auszuwählen.»

Die grösste Hürde sei jedoch die Angst davor gewesen, alleinerziehend zu sein – auch, weil ihr eigener Vater damals ihre Mutter verlassen hatte und das Alleinsein für sie mit Scham besetzt war. «Am Ende war es überhaupt keine grosse Sache mehr», stellt Robyn klar. «Das lag auch daran, dass zwei meiner besten Freundinnen sagten: ‹Du wirst das tatsächlich mehr geniessen, als ein Baby mit jemand anderem zu bekommen. Du kannst alles selbst entscheiden›.»