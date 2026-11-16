DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Robert Pattinson wird der neue James Bond
Amazon MGM gibt bekannt
Robert Pattinson wird der neue James Bond
Die lange Suche hat ein Ende: Der neue Bond ist bekannt. Es ist Robert Pattinson, wie auf dem 007-Instagram-Account zu sehen ist.
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen