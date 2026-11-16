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Amazon MGM gibt bekannt
Robert Pattinson wird der neue James Bond

Die lange Suche hat ein Ende: Der neue Bond ist bekannt. Es ist Robert Pattinson, wie auf dem 007-Instagram-Account zu sehen ist.
Publiziert: vor 21 Minuten
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