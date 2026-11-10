Robbie Williams beeindruckt seine Fans mit einem neuen Foto in den sozialen Medien, zeigt sich dort so fit wie noch nie. Über die Jahre hatte der Brite mit so einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Darum gehts Fans loben Williams' Foto, eine Website erkennt KI, Details der Bearbeitung bleiben unklar

Er trainiert im Gym und nutzte 2023 Abnehmspritzen, die laut ihm auch die Sehkraft minderten

Früher kämpfte Williams mit Sucht, vergangenes Jahr machte er Depression und Skorbut öffentlich

Saskia Schär Redaktorin People

Robbie Williams (52) befindet sich derzeit auf grosser Welttournee, hat sich dafür nicht nur gesanglich, sondern auch körperlich vorbereitet. Auf Instagram teilt er vor seinen Australien-Konzerten ein Foto, welches seine Bemühungen der letzten Monate zeigt: Mit freiem Oberkörper steht er im Backstagebereich und präsentiert seine trainierten Arme und klar sichtbaren Bauchmuskeln.

Den Fans gefällts: «Sieht echt heiss aus!», «Tier!», «Du siehst unglaublich aus, Rob» oder «Du bist so gut in Form wie nie zuvor», kommentieren sie unter dem Schnappschuss. Einige bringen – wohl eher im Scherz – die KI ins Spiel. Tatsächlich identifiziert eine darauf spezialisierte Website künstliche Intelligenz hinter dem Bild. Doch wie im Falle von Fussballerin Alisha Lehmann (27) weiss man nicht genau, was mittels KI aufgehübscht wurde.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinter seinem fit aussehenden Körper steckt aber deutlich mehr als nur KI, wie auch ein Blick auf seine weiteren Aufnahmen zeigt. Im September nahm er seine vier Millionen Instagram-Follower mit ins Gym und präsentierte sich ebenfalls oben ohne – dafür mit Jeans und schweren Boots. KI?! Fehlanzeige. Williams setzt allerdings nicht nur auf Sport, sondern auch auf die Abnehmspritze, wie er 2023 der «Times» verriet. Doch bei ihm ging mit der Spritze nicht nur eine Abnahme des Körpergewichts, sondern auch der Sehkraft einher. Ob er daher noch immer darauf zurückgreift, ist nicht bekannt.

Eine Frau bringt Ruhe in sein Leben

Dass das einstige Take-That-Mitglied in seinen Fünfzigern derart fit und gesund sein würde, damit hätte früher wohl niemand gerechnet – am wenigsten er selbst. In seinen Zwanzigern und frühen Dreissigern kämpfte er immer wieder gegen Alkohol- und Drogensucht, checkte mehrfach in Entzugskliniken ein.

Stabilität brachte ihm ab 2006 US-Schauspielerin Ayda Field (47). Das Paar ist mittlerweile seit 16 Jahren verheiratet und hat vier gemeinsame Kinder. Doch auch das Familienglück konnte ihn nicht vor jedem Rückschlag bewahren: Williams machte im vergangenen Jahr öffentlich, dass er während einer schweren depressiven Episode kaum noch Nahrung zu sich nahm. Die Folge der extremen Mangelernährung: Er erkrankte an Skorbut – jenem akuten Vitamin-C-Mangel, an dem in früheren Jahrhunderten vor allem Seefahrer litten.