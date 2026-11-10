DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Robbie Williams für Tour durchtrainiert
Popstar durchtrainiert
Robbie Williams präsentiert seine Muskeln
Robbie Williams ist in Topform. Vor seinem Tourauftakt lässt er auf Instagram die Muskeln spielen.
Publiziert: 09:51 Uhr
Teilen
Kommentieren
People International
0:42
Er sitzt alleine im Café
Hättest du diesen Mega-Star erkannt?
0:37
Fischen und Spaziergänge
Meghan postet ihr neues Leben in Grossbritannien
In diesem Artikel erwähnt
Robbie Williams
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen