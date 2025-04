1/8 Ist mit einem Vermögen von 8 Mrd. Dollar die reichste Schauspielerin der Welt: Jamie Gertz. Foto: WireImage

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

In den 1980er- und 1990er-Jahren war Jami Gertz (59) ein bekanntes Gesicht in Hollywood. Mit Rollen in Filmen wie «The Lost Boys» (1987), «Less Than Zero» (1987) und dem Blockbuster «Twister» (1996) etablierte sich Gertz als talentierte Schauspielerin. Später war sie auch in Comedy-Serien wie «Still Standing» (2002) und «The Neighbors» (2012) zu sehen. Heute ist ihr Name allerdings vielen nicht mehr so geläufig. Umso überraschender ist der Fakt, dass Jami Gertz laut der US-Vermögenswebsite «Celebritynetworth.com» mit einem geschätzten Vermögen von 8 Milliarden US-Dollar die reichste Schauspielerin der Welt ist.