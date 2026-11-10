Reese Witherspoon postet ein Bild vom Barfüsserplatz und schwärmt von Basel. Die US-Schauspielerin ist nicht der einzige Star, der Fan von unserem Land ist.

Darum gehts Reese Witherspoon lobte Basel; ihr Besuchsgrund ist unklar

Auch Will Smith in Zürich und Bieber in Genf lobten die Schweiz

Schweiz Tourismus nennt Diskretion als Grund für die Beliebtheit

Fynn Müller People-Redaktor

Auf Instagram folgen ihr über 30 Millionen Menschen. Trotzdem kann Reese Witherspoon (50) ziemlich unbemerkt durch Basel schlendern. Die «Natürlich blond»-Ikone teilt ein Foto vom Barfüsserplatz mit ihren Fans. Die Passanten scheinen keinen blassen Schimmer zu haben, wer da gerade neben ihnen steht. Im Hintergrund steht die Barfüsserkirche, die heute das Historische Museum Basel beherbergt.

In den Kommentaren schwärmt Reese Witherspoon von Basel. «Wunderschöne Stadt», antwortet sie einem Fan, der die US-Schauspielerin herzlich in Basel willkommen heisst. Wann und wieso Witherspoon die Rheinstadt besucht hat, ist nicht bekannt. Ihr Besuch dürfte aber schon etwas her sein. Denn: Die letzten zweieinhalb Wochen war die Herbstmesse auf dem Basler Barfüsserplatz.

Prominente lieben die Schweiz

Witherspoon ist nicht der einzige Weltstar, der unbemerkt durch die Schweiz spazieren kann. Will Smith (58) strandete im August 2024 in Zürich, weil sein Flugzeug nicht starten konnte. Um 5.30 Uhr schlenderte er über die Bahnhofstrasse und den Bürkliplatz und filmt sich für seine über 70 Millionen Instagram-Follower. Die Ruhe haute ihn um: «Das ist fantastisch. Ich komme nie dazu, einfach so durch eine Stadt zu laufen». Sein Versprechen zum Post: «Sonntag, 5.30 Uhr Zürich. Es ist wunderschön! Ich werde wiederkommen.»

Auch Justin Bieber (32) tankte im Juli 2025 seine Batterien in Genf auf. Lässig rollte er auf einem E-Trotti durch die Stadt und schwärmte: «Das ist verrückt, Wahnsinn – es ist so schön hier». Seine Fans rieten ihm prompt zum Umzug. «Wenn du Ruhe willst, dann bist du bei uns genau richtig! Wir lassen Stars in Frieden».

Dass die Schweiz bei Promis punktet, bestätigt auch Schweiz Tourismus. Mediensprecher André Aschwanden schreibt auf Anfrage von Blick: «Prominente fühlen sich wohl in der Schweiz, gerade auch aufgrund der hohen Diskretion, mit der ihnen die Schweizer Bevölkerung begegnet».