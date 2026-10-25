«Lindenstrasse»-Star feiert neues Lebensgefühl

Rebecca Siemoneit-Barum blickt an ihrem 49. Geburtstag auf eine beeindruckende Verwandlung zurück. Die «Lindenstrasse»-Schauspielerin hat 22 Kilogramm abgenommen und ihre Lebensfreude nach schwierigen Jahren wiedergefunden.

Darum gehts Rebecca Siemoneit-Barum feierte ihren 49. Geburtstag

Schauspielerin berichtet von 22 Kilo Gewichtsverlust

Mit 47 gewann sie ihr Strahlen zurück, später sprach sie von innerer Ruhe, Kraft und Familienglück

Silja Anders Redaktorin People

Am 20. Oktober feierte die Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum ihren 49. Geburtstag und fühlt sich besser denn je. Der «Lindenstrasse»-Star verrät in einem Instagram-Post, dass sich ihr Leben in den vergangenen paar Jahren drastisch verändert hat.

Als einen der Hauptgründe nennt sie ihren radikalen Gewichtsverlust. Ganze 22 Kilogramm hat Siemoneit-Barum in den letzten zehn Jahren abgenommen. Auf Instagram schreibt sie: «22 Kilo leichter als vor zehn Jahren und 100-mal glücklicher.»

«Richtig unglücklich und Höchstgewicht»

In einer Bildreihe zeigt sie einige Fotos von sich und beginnt mit einem Rückblick. «Mein 40. Geburtstag. Sehe aus wie meine Oma Emmi», schreibt die Schauspielerin zu dem ersten Foto. Der Schriftzug auf dem zweiten Bild klingt nicht viel positiver: «45. Geburtstag ... richtig unglücklich und Höchstgewicht.» Auch an ihrem 46. Geburtstag fühlte sie sich noch nicht wohl in ihrer Haut und schreibt von einer «Identitätskrise».

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ab dem 47. Geburtstag scheint es endlich bergauf zu gehen mit ihrem Selbstbild und Siemoneit-Barum stellt fest, wieder ihr Strahlen zurückzugewinnen. Ein Jahr später sagt sie: «Innere Ruhe und Kraft haben gewonnen!» Nun scheint sie bei ihrem Wunschgewicht angekommen zu sein. 2026 sei für sie ein Jahr «voller grosser Entscheidungen, noch mehr Familienglück und eindeutigen Zielen vor Augen» gewesen. Nun habe sie keine Angst mehr vor dem Älterwerden, im Gegenteil: «Ich nutze die Möglichkeit, mich in mir und mit mir besser zu fühlen. Auf die nächsten 50!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Rebecca Siemoneit-Barum ist mit ihrem Abnehmerfolg unter Promis nicht allein. Im Sommer sprach etwa Monrose-Sängerin Bahar Kizil Polat (37) darüber, zu Höchstzeiten 106,4 Kilogramm gewogen zu haben – bei einer Körpergrösse von knapp 1,60 Metern. Ihr Ziel sei es nun, 50 Kilogramm zu verlieren, die ersten 21 seien bereits geschafft.