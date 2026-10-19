DE
FR
Abonnieren

Grosse Sorge um ESC-Legende
Ralph Siegel liegt erneut im Spital

Der Gesundheitszustand von Ralph Siegel ist schlecht. Die ESC-Legende musste erneut ins Spital eingeliefert werden. Im Juli lag er zwischendurch im künstlichen Koma.
Publiziert: 11:29 Uhr
Kommentieren
1/5
Grosse Sorge um Ralph Siegel.
Foto: imago/Zeppo

Darum gehts

  • Ralph Siegel erneut im Spital
  • Bereits im Juli 2026 nach schwerer Lungenentzündung ins künstliche Koma versetzt
  • Schrieb mit «Ein bisschen Frieden» ESC-Geschichte
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Nach einer schweren Lungenentzündung musste ESC-Legende Ralph Siegel (80) Anfang Juli ins künstliche Koma versetzt werden. Keine zwei Wochen später konnte seine Familie aufatmen, denn der Komponist konnte zurückgeholt werden.

Jetzt ist die Sorge um Siegel jedoch wieder gross. Wie «Bunte» zuerst berichtete, musste er vergangene Woche erneut ins künstliche Koma versetzt werden. Gegenüber RTL konnte man aber zumindest in dieser Hinsicht Entwarnung geben: «Er liegt leider Gottes wieder im Krankenhaus, jedoch nicht im Koma. Er atmet selbstständig», erklärt Siegels Büroleiter Walter Wicha gegenüber dem Sender. Seine Tochter Alana (30) und Ehefrau Laura Käfer (43) sollen an seinem Krankenbett wachen.

Mehr zu Ralph Siegel
Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma.
Grosse Sorge um Ralph Siegel
ESC-Legende liegt im künstlichen Koma
Ralph Siegel spricht offen über seinen übertriebenen Alkoholkonsum in jüngeren Jahren.
«Zu tief ins Glas geguckt»
ESC-Patron Ralph Siegel legt Alkohol-Beichte ab

Immer wieder gesundheitliche Probleme

Ralph Siegel hatte schon früher immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Seit Jahren leidet Siegel an Polyneuropathie – einer schmerzhaften Nervenerkrankung, die ihm das Gehen und Stehen zunehmend erschwert. Dazu kommen wiederholte Kämpfe gegen den Krebs. Viermal besiegte er die Krankheit, zuletzt 2024, als eine Hormon-Entzugstherapie die Metastasen verschwinden liess.

Besonders dramatisch war der Bruch eines Brustwirbels durch eine Metastase, der ihm laut eigener Aussage «unfassbare Schmerzen» bereitete. Mit seiner Frau Laura, die er 2018 heiratete, lebte Siegel zuletzt in Spanien, wo die beiden 2023 ein Haus kauften.

Ralph Siegel hat sich in der Musikbranche über Jahrzehnte einen Namen gemacht. Seit 1974 gehört er beim Eurovision Song Contest beinahe zum Inventar. Seine Kompositionen waren ganze 24 Mal zu hören. 1982 holte er mit Sängerin Nicole und dem Song «Ein bisschen Frieden» sogar den Sieg.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen