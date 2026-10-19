Der Gesundheitszustand von Ralph Siegel ist schlecht. Die ESC-Legende musste erneut ins Spital eingeliefert werden. Im Juli lag er zwischendurch im künstlichen Koma.

Darum gehts Ralph Siegel erneut im Spital

Bereits im Juli 2026 nach schwerer Lungenentzündung ins künstliche Koma versetzt

Schrieb mit «Ein bisschen Frieden» ESC-Geschichte

Silja Anders Redaktorin People

Nach einer schweren Lungenentzündung musste ESC-Legende Ralph Siegel (80) Anfang Juli ins künstliche Koma versetzt werden. Keine zwei Wochen später konnte seine Familie aufatmen, denn der Komponist konnte zurückgeholt werden.

Jetzt ist die Sorge um Siegel jedoch wieder gross. Wie «Bunte» zuerst berichtete, musste er vergangene Woche erneut ins künstliche Koma versetzt werden. Gegenüber RTL konnte man aber zumindest in dieser Hinsicht Entwarnung geben: «Er liegt leider Gottes wieder im Krankenhaus, jedoch nicht im Koma. Er atmet selbstständig», erklärt Siegels Büroleiter Walter Wicha gegenüber dem Sender. Seine Tochter Alana (30) und Ehefrau Laura Käfer (43) sollen an seinem Krankenbett wachen.

Immer wieder gesundheitliche Probleme

Ralph Siegel hatte schon früher immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Seit Jahren leidet Siegel an Polyneuropathie – einer schmerzhaften Nervenerkrankung, die ihm das Gehen und Stehen zunehmend erschwert. Dazu kommen wiederholte Kämpfe gegen den Krebs. Viermal besiegte er die Krankheit, zuletzt 2024, als eine Hormon-Entzugstherapie die Metastasen verschwinden liess.

Besonders dramatisch war der Bruch eines Brustwirbels durch eine Metastase, der ihm laut eigener Aussage «unfassbare Schmerzen» bereitete. Mit seiner Frau Laura, die er 2018 heiratete, lebte Siegel zuletzt in Spanien, wo die beiden 2023 ein Haus kauften.

Ralph Siegel hat sich in der Musikbranche über Jahrzehnte einen Namen gemacht. Seit 1974 gehört er beim Eurovision Song Contest beinahe zum Inventar. Seine Kompositionen waren ganze 24 Mal zu hören. 1982 holte er mit Sängerin Nicole und dem Song «Ein bisschen Frieden» sogar den Sieg.