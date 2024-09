Kurz zusammengefasst Stefan Raab kündigt neue Show nach TV-Comeback an

Raab verliert erneut gegen Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich

Stefan Raab (57) hat sich gegen Regina Halmich (47) ins TV-Rampenlicht zurückgeboxt - das wollten sich eine Menge Zuschauer und Zuschauerinnen nicht entgehen lassen. «Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich» (auch bei RTL+) verfolgten im linearen Programm bei RTL am Samstagabend (14. September) etwa 2,95 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren. Laut AGF Videoforschung entspricht dies einem Marktanteil in dieser Gruppe von 52,9 Prozent. Insgesamt schalteten demnach etwa 5,9 Millionen bei der Primetime-Show ein, was 25,8 Prozent Marktanteil ausmacht. Andere Programme hatten damit an diesem Abend keine Chance, gegen Raab anzukommen.

Genauso wenig, wie Stefan Raab gegen Regina Halmich ankam. Nach seiner erneuten Niederlage gegen die Ex-Box-Weltmeisterin hat der Entertainer am Samstagabend dann aber auch noch seine neue Show angekündigt. «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» soll bereits am Mittwoch, 18. September, starten - um 20:10 Uhr bei RTL+. Raab erläuterte dazu, dass die Sendung 90 Minuten dauern werde und alles enthalte, «was ich kann». Er versprach Competition, Quiz, die Kommentierung des Geschehens der Woche und Musik. Jeder könne sich dafür bewerben, und es gebe jede Woche die Chance, eine Million Euro zu gewinnen. Die Herausforderung: Er versuche, das zu verhindern. «Die Kandidaten müssen alles richtig machen. Alle Spiele, alle Fragen.» Auch Elton (53) wird zum Auftakt mit dabei sein.

Fünf-Jahresvertrag mit RTL

Es sei auch noch mehr geplant, verriet Raab ausserdem nach dem Kampf. Er habe sich für fünf Jahre mit dem Kölner Sender zusammengetan. In einer zeitgleich veröffentlichten Pressemitteilung von RTL hiess es: «Dies ist der Beginn einer mindestens fünfjährigen Zusammenarbeit zwischen RTL und Stefan Raab. Geplant sind unter anderem verschiedene aufsehenerregende Primetime-Shows, die von Raab Entertainment entwickelt wurden und für die das Multitalent Ende des Jahres wieder vor die Kamera treten wird.»

