Stefan Raab kehrt am 14. September mit dem Boxkampf gegen Regina Halmich ins Fernsehen zurück. RTL soll seiner neuen Firma Raab Entertainment Produktionsaufträge im Wert von 90 Millionen Euro zugesichert haben.

1/5 Stefan Raab hat einen Mega-Deal abgesahnt.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Mit dem «Boxkampf des Jahrzehnts» wird Entertainer Stefan Raab (57) am 14. September sein grosses Comeback markieren. Der Showdown zwischen dem ehemaligen «TV Total»-Host und der mehrfachen Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) läutet die Rückkehr von Stefan Raab am TV ein – doch folgen soll noch weit mehr.

Aufträge im Gesamtwert von 90 Millionen Euro (84,8 Mio. Franken) soll der Sender RTL der neu gegründeten Firma Raab Entertainment vertraglich als Produktionsvolumen über die nächsten vier Jahre versprochen haben, schreibt das Branchenmagazin DWDL.de. Der Sender sowie Raab selber lassen diese Informationen allerdings unkommentiert.

Im Frühling dieses Jahres, als Stefan Raab sein grosses Comeback auf Social Media ankündigte, sollen die Verhandlungen zwischen RTL Deutschland und Raab Entertainment längst am Laufen gewesen sein.

Beim Boxkampf allein wird es bei solch einem Mega-Deal also kaum bleiben. Raab Entertainment soll demnach für alle Marken und Plattformen, die zu RTL Deutschland gehören, Sendungen produzieren. Die Gameshow «Eltons 12» hat Raab mit seinem Moderationskollegen Elton (53) bereits angekündigt. Über weitere Formate ist noch nichts durchgesickert – gut möglich, dass Stefan Raab am Boxkampf am 14. September höchstpersönlich die Bombe platzen lässt.

Für Raab wird es nach seinem TV-Rückzug 2015 das grosse Comeback. Mit seiner neu gegründeten Firma will er an frühere Erfolge anknüpfen. Was sich der Kreativ-Kopf wohl noch alles hat einfallen lassen?