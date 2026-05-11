Das Eurovision Village auf dem Wiener Rathausplatz muss für Montagabend schliessen. Die Unwetter in der österreichischen Hauptstadt sind derzeit so stark, dass die Anwohner gewarnt werden, daheim zu bleiben. Das Programm im ESC-Village für Montagabend ist abgesagt.

Silja Anders Redaktorin People

Heftige Unwetter in Wien. Und mittendrin das Eurovision Village. Am Samstag, 16. Mai, startet in der Wiener Stadthalle der 70. Eurovision Song Contest. Die Fans wollten dies eigentlich die ganze Woche feiern. Doch jetzt macht Petrus ihnen einen Strich durch die Rechnung, zumindest für den heutigen Montag.

Aufgrund der heftigen Regenfälle teilte die Stadt Wien am Montagabend mit, dass sämtliche Programmpunkte im Eurovision Village für den Rest des Tages abgesagt wurden und das Village geschlossen bleibt. Die Stadt Wien teilt mit: «Aufgrund der aktuellen Wettersituation müssen wir das Programm beenden und Sicherungsmassnahmen ergreifen. Bitte verlassen Sie das Veranstaltungsareal und folgen Sie den Anweisungen des Ordnungsdienstes.»

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Keine Song-Party für heute

Eigentlich sollte heute noch eine grosse Party steigen unter dem Motto «Musical meets ESC», wobei die grössten Hits der ESC-Geschichte zum Besten gegeben werden sollten. Ausserdem sollten zwischen 22 Uhr und Mitternacht noch diverse ESC-DJ-Sets auftreten. Daraus wird nun nichts. Ob die ESC-Fans morgen wieder feiern können, bleibt abzuwarten und wird wohl wetterabhängig gemacht.

Die Webcam über dem Rathausplatz versucht, die Stärke des Unwetters zu zeigen, doch wird dabei selbst vollgeregnet. Die dicken Regentropfen geben aber einen kleinen Blick darauf, wie heftig die Regenfälle in Wien derzeit sein müssen. Innert kürzester Zeit soll der Platz vor der Halle allerdings überschwemmt gewesen sein.

0:53 Wetterkamera zeigt Wien: Hier verregnet es den ESC

Ein Video, welches heute.at vorliegt, zeigt, wie die Fans vor der Wiener Stadthalle völlig durchnässt unter Regenponchos ausharren und hoffen, doch noch weiter feiern zu können, denn auch dort gibt es Stände und gute Laune.