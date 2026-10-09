Elvis Presleys Enkelinnen Harper und Finley Lockwood sind 18 geworden. Grossmutter Priscilla Presley gratulierte den Zwillingen auf Instagram mit einem Foto, das bei Fans wegen der Familienähnlichkeit viel Resonanz auslöste.

Darum gehts Harper und Finley Lockwood wurden 18 Jahre alt

Priscilla Presley zeigte dazu ein Strandfoto der Zwillinge

Fans sehen eindeutig Presley-Züge; Mutter Lisa Marie starb 2023

Saskia Schär Redaktorin People

Ihr Grossvater zählt auch knapp 50 Jahre nach seinem Tod zu den berühmtesten und bekanntesten Menschen der Welt: Elvis Presley (1935–1977). Seine beiden Enkelinnen Harper und Finley Lockwood feierten diese Woche einen besonderen Ehrentag: Die Zwillinge wurden 18 Jahre alt. Priscilla Presley (81), Ex-Frau von Elvis und Grossmutter der beiden, postet anlässlich des Freudentages der beiden ein Foto ihrer Enkelinnen auf Instagram.

Das Bild versieht sie mit einem einfachen «Happy Birthday, Harper & Finley» und fügt noch ein Herz bei. Das Foto zeigt die Zwillinge ganz schwarz gekleidet am Strand, stösst auf grosse Begeisterung und erhält so viele Likes wie sonst kaum ein Beitrag auf Priscilla Presleys Instagram-Account.

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Für die Fans ist klar: «Das ist definitiv ziemlich starke Presley-DNA – bis hinunter zur vierten Generation». So erkennen sie in der blond gefärbten Finley klar den Opa und in der brünetten Harper die Oma. «Ich sehe Elvis und Priscilla» und «Bemerkenswerte Familienähnlichkeiten, so schöne Mädchen – ich stimme den Kommentaren zu: Harper sieht dir und Finley sieht Lisa Marie und Elvis so ähnlich. Lisa wäre so stolz», lauten einige Kommentare.

Mutter Lisa Marie verstarb vor drei Jahren

Den Geburtstag ihrer Zwillinge erlebt Mama Lisa Marie nicht mehr mit. Sie, das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley, starb im Januar 2023 an den Folgen eines Dünndarmverschlusses, was zu einem Herzstillstand führte. Sie wurde lediglich 54 Jahre alte. Harper und Finley stammen aus ihrer Ehe mit dem Musiker Michael Lockwood (65), die von 2006 bis 2016 Bestand hielt.

Die Zwillingsmädchen haben mit Schauspielerin Riley Keough (37) noch eine ältere Halbschwester. Ihr Halbbruder Benjamin starb bereits 2020 im Alter von nur 27 Jahren.