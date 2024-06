Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Am 25. Juni feiert die lange erwartete Doku über die beiden Kaulitz-Zwillinge auf Netflix Premiere.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ein intimer Blick hinter die Kulissen von Bill und Tom Kaulitz (34)! In der brandneuen Netflix-Doku «Kaulitz & Kaulitz», die am 25. Juni erscheint, gewähren die Rock-Zwillinge von Tokio Hotel einen noch nie dagewesenen Einblick in ihr Privatleben. Eine echte Premiere: Erstmals in ihrer zwei Jahrzehnte währenden Karriere präsentieren sie ihre Mutter Charlotte Trümper der Öffentlichkeit. Bisher hatte sie lediglich einen Kurzauftritt in einer Instagram-Story vor vier Jahren. In der Streaming-Produktion, die potenziell ein Publikum von einer halben Milliarde Menschen erreichen könnte, war es scheinbar ein Leichtes, ihre Mutter für einen Auftritt zu gewinnen.

«Mama sagt immer zu allem sofort ‹ja›», verrät Tom Kaulitz im Gespräch mit dem TV-Sender RTL. In einer Szene des offiziellen Trailers gesteht Charlotte Trümper, die «stolze Mama», ihre Ängste: «Wenn die auf Tour sind, ganz ehrlich, mache ich mir oft Sorgen.» Bei der glamourösen Premiere in Berlin war Charlotte ebenfalls an der Seite ihrer Söhne, jedoch vermied sie knapp den Gang über den roten Teppich. «Meine Mama ist ne schüchterne Maus. Also ganz anders als ich», kommentierte Bill die Szene.

Keine privaten Klum-Momente

Nicht nur die Matriarchin der Kaulitz-Familie, sondern auch eine andere bedeutende Frau, Toms Ehefrau Heidi Klum (50), gibt sich in der Show die Ehre – allerdings beschränkt auf ihre Rolle als Interviewpartnerin. Fans, die auf private Einblicke in das Heim der Klums hoffen, werden aber enttäuscht – sie bleiben aus.

