Popstar schlägt in nächstem Album ganz neue Töne an

Robbie Williams meldet sich mit neuer Musik zurück.

Als erste Single ist jetzt schon der Song «Rocket» draussen, mit dem Williams zudem ein Coup gelang: Heavy-Metal-Legende Tony Iommi (77) von der Metal-Band Black Sabbath ist mit einem Gitarrensolo zu hören – für Williams-Fans dürften das ungewohnte Töne sein.

Mit dem Albumtitel weckt der 51-jährige Brite Erinnerungen an die 90er Jahre, als nicht nur er, sondern auch viele Britpop-Bands wie Oasis zu Symbolen einer Cool-Britannia-Welle wurden. «Ich wollte endlich das Album machen, das ich eigentlich schon 1995 nach meiner Trennung von Take That im Sinn hatte», sagte Williams einer Mitteilung zufolge. Das Album erscheint am 27. Mai.

Während sich die meisten Fans noch ein wenig gedulden müssen, bekommen Besucher seiner Tournee womöglich schon bald weitere Kostproben des neuen Albums zu hören. Er könne es kaum erwarten, einen oder zwei der neuen Songs auf seiner Tournee zu spielen, sagte Williams. Zuletzt hatte Williams mit seinem Biopic «Better Man» Aufsehen erregt. Am Rande der Veröffentlichung sprach er mit Blick über Depressionen, Drogen – und Affen.