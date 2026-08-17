Jetzt spricht Polizei zum Tod von Hayden Panettiere (†36)

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist mit 36 Jahren in Greenville, South Carolina, verstorben. Die Polizei schliesst ein Verbrechen aus. Die genauen Todesumstände sind noch unklar.

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Ihr Tod wurde am Sonntag von ihrer Vertretung gegenüber «ABC News» bestätigt. In einem offiziellen Statement, das dem Sender NBC vorliegt, teilt die Polizei in Greenville (Bundesstaat South Carolina) jetzt mit, dass Beamte «in Begleitung von Rettungskräften» am Sonntag gegen 13:50 Uhr zu einem Einsatz wegen einer «nicht ansprechbaren Frau» gerufen worden seien.

«Bei Eintreffen wurde medizinische Hilfe geleistet; die Person, die später als Hayden Panettiere identifiziert wurde, wurde jedoch noch vor Ort für tot erklärt». Und weiter: «Der Fall wird derzeit von der Polizei von Greenville in Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin des Bezirks Greenville untersucht. Die vorläufigen Ermittlungen haben keine Anzeichen für ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben. Ein Bekannter von Frau Panettiere hat den Notruf getätigt», heisst es.

Todesumstände unklar

Die genauen Umstände und die Todesursache sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das Portal «TMZ» berichtet, dass Panettiere und ihr On-off-Partner Brian Hickerson (37) am Samstag von Los Angeles in den Süden geflogen seien.

Wo sie sie sich aufhielten und wo genau Panettiere verstorben war, blieb zunächst unbekannt. Hickerson hat sich zum Tod noch nicht geäussert. Hickersons Familie sei informiert worden, schreibt TMZ.

Statement ihres Vertreters

«Mit tiefer Traurigkeit teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit», hiess es in einer Stellungnahme von Panettieres Vertreter gegenüber ABC News. «Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die unermessliche Liebe und Freude zu allen brachte, die sie kannten – und zu den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen.»

1:27 Filmszene aus «Scream 6»: Hayden Panettiere spielt eine FBI-Agentin

Karriere-Höhepunkte

Panettiere wurde als Kinderdarstellerin bekannt und landete ihren Durchbruch als unsterbliche Cheerleaderin Claire Bennet in der NBC-Serie «Heroes». Später spielte sie die Country-Sängerin Juliette Barnes in «Nashville» und erhielt dafür mehrere Award-Nominierungen. Zu ihren weiteren Credits gehören die Filme «I Love You, Beth Cooper», «Scream 4» und «Scream VI» sowie der TV-Film «Amanda Knox». Sie lieh auch ihre Stimme dem Videospiel «Until Dawn».

Klitschko-Verlobte

Panettieres Privatleben stand oft im Fokus der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren sprach sie zunehmend offen über ihre Kämpfe und ihre Genesung. 2026 veröffentlichte sie ihre Memoiren «This Is Me: A Reckoning», in denen sie über ihren Ruhm als Kind, Mutterschaft, psychische Gesundheit und den Tod ihres jüngeren Bruders Jansen Panettiere reflektierte.

Jansen starb 2023 im Alter von 28 Jahren an einem Herzversagen. Hayden sprach später offen über die verheerenden Auswirkungen seines Todes und die Schuldgefühle, die sie danach trug. Panettiere ist Mutter der Tochter Kaya (11), die sie mit ihrem Ex-Verlobten, dem Boxer Wladimir Klitschko (50), hat.