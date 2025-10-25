Ein Panik-Raum gehört in vielen Häusern der Stars zur Standardeinrichtung. Paris Hilton muss jetzt aber noch einen drauf setzen. Denn sie hat nicht nur einen Panik-Raum, sondern auch einen ADHS-Raum in ihrer Luxusvilla.

1/8 Paris Hilton hat sich einen Kindheitstraum erfüllt. Foto: FilmMagic

Darum gehts Paris Hilton zeigt ihren ADHS-Raum auf Instagram. Rosa und Glitzer dominieren

Der Raum enthält persönliche Elemente wie ihre Redewendung «That's hot»

Zwei Labubu-Puppen zieren eine Sitzbank vor dem Fenster Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Hey, Leute. Fröhlichen ADHS-Monat», beginnt Paris Hilton (44) ihr Video auf Instagram, bevor sie eine weisse Doppeltür aufstösst und in einen Raum eintritt, der wie ein wahrgewordener Barbie-Film aussieht.

Pink so weit das Auge reicht, präsentiert die Hotel-Erbin ihren sogenannten ADHS-Raum, in dem sie bastelt, malt und sich kreativ ausleben kann, wie sie erklärt. «Als kleines Mädchen habe ich mir immer gewünscht, einen Raum wie diesen zu haben», verrät sie und nimmt ihre Fans mit auf eine Tour in ihre ganz persönliche Villa Kunterbunt.

«That's hot»

Man erkennt sofort: Rosa und Glitzer dominieren den Raum – anders würde man es bei Paris Hilton wohl kaum erwarten. Ebenfalls zu finden ist ihre typische Redewendung «That's hot», die sie sogar hat schützen lassen.

Bei einer Trendsetterin wie Paris Hilton darf selbst in einem solchen Himmel die Puppe aus der Hölle nicht fehlen und so zieren nicht nur ein, sondern direkt zwei Labubus eine kleine Sitzbank vor dem Fenster.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Weiter spricht Hilton darüber, wie sehr ihr Ordnung in ihrem «ADHS-Raum» helfen würde, ihre kreative Energie auszuleben und alles sortiert an seinem Fleck zu haben. Von halb fertigen Schmetterlingsbildern über bunt bemalte Herzen, Kissen ihrer neuen Zeichentrick-Show «Paris and Pups» sowie eine grosse Kalenderwand, an der jeder Monat eine andere Farbe hat, bleibt hier kein Paris Hilton-Klischee unbenutzt. «Endlich habe ich einen Ort, an dem ich einige meiner Lieblingskunstwerke ausstellen kann und mich jedes Mal inspiriert fühle, wenn ich dort hineingehe», schreibt sie zu dem Video.

Die Kommentare unter dem Beitrag sind eindeutig: Paris Hiltons Fans lieben den pinken Fiebertraum und wünschen sich direkt, selbst so ein Zimmer bei sich daheim haben zu können.

Paris Hilton scheint die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ADHS zu haben. Der Oktober ist der Monat, an dem auf ADHS aufmerksam gemacht werden soll. Während andere bei ihrem ADHS-Raum wahrscheinlich von Reizüberflutung reden würden, fährt Paris Hilton darin wohl zu Höchstform auf.