Am Wochenende feierte Nicole Richie ihren 43. Geburtstag. Mitgefeiert hat dabei auch das It-Girl Paris Hilton, die anlässlich des Geburtstags ihrer Freundin eine Bildcollage und Videoclips aus vergangenen Zeiten postete.

Kurz zusammengefasst Nicole Richie feiert 43. Geburtstag mit Paris Hilton

Hilton teilte herzliche Videos und Collagen auf Instagram

Richie und Hilton sind seit über 40 Jahren befreundet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Praktikantin People

US-Schauspielerin Nicole Richie hat am 21. September ihren 43. Geburtstag gefeiert – und ihre langjährige Freundin und «The Simple Life»-Co-Star Paris Hilton (43) feierte mit! Zum Ehrentag teilte Hilton ein herziges Video sowie eine bunte Bildcollage der beiden auf Instagram. Einen Tag später veröffentlichte sie eine Reihe von neueren Aufnahmen.

Die Bilder sind nicht nur ein Zeugnis dafür, wie sich ihre Freundschaft im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Mit diesem kleinen Einblick in vergangene Zeiten drückt Hilton auch ihre Wertschätzung für die Freundschaft aus und zeigt, wie tief ihre Verbindung geblieben ist. Dass Richie in Hiltons Leben eine besondere Rolle spielt, verwundert kaum. Hilton verriet einmal gegenüber «E! News»: «Nicole ist meine beste Freundin, seit wir zwei Jahre alt sind. Jede Erinnerung, die ich habe, ist mit ihr verbunden.»

Am 21. September wurde die US-Schauspielerin Nicole Richie 43 Jahre alt. Foto: AFP 1/7

«Ich liebe dich, Schwesterherz»

Dementsprechend konnte Hilton das Rückblickvideo mit zahlreichen Erinnerungen füllen: Es enthält nicht nur Szenen aus ihrer Realityshow «The Simple Life» (2003–2007), sondern auch neuere Aufnahmen – möglicherweise Material aus dem Reboot der Serie? Passend dazu schreibt Hilton: «Alles Gute zum Geburtstag an die Bill zu meiner Sill, Nicole Richie! So viele unvergessliche Erinnerungen zusammen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was wir als Nächstes vorhaben. Liebe dich, Schwesterherz!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das It-Girl meldet sich auch persönlich: «Nicole und ich haben so viel Spass miteinander. Jedes Mal, wenn wir zusammen sind, fühlt es sich an, als wären wir wieder Teenager. Wir lachen einfach jede Sekunde», sagt sie im Video, während im Hintergrund «Forever Young» von Alphaville läuft. Ein sehr passendes Lied, denn Hilton und Richie scheinen seit ihrer Zeit in «The Simple Life» kaum gealtert zu sein.

Das zeigt sich auch auf der Bildcollage und den Fotos, die Hilton und Richie beim Feiern zeigen. Auf den Bildern sind auch Sofia Richie Grainge (26), Richies Schwester, sowie die Stylistinnen Jamie Mizrahi (36) und Liat Baruch zu sehen.



«Es hat so viel Spass gemacht, mit meinen Virgo Queens Nicole Richie und Sofia Grainge zu feiern! Ich liebe es. Alles Gute zum Geburtstag, Nicole!», schreibt Hilton dazu. Richie teilte dieses Gefühl und kommentierte: «Ich liebe dich so sehr, Schwesterherz!»