Bei einem Dreh zu einem neuen Musikvideo von Unternehmerin und Sängerin Paris Hilton (43) ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Wie sie selbst in ihren Instagram-Stories berichtet, ist in ihrem Trailer am Set ein Feuer ausgebrochen.

Hilton teilt ein Foto, das den im Inneren offenbar komplett zerstörten Trailer zeigt. Dazu kann die 43-Jährige jedoch Entwarnung geben. «Leider ist heute am Set meines Musikvideos ein versehentliches Feuer in meinem Trailer ausgebrochen», berichtet Hilton. «So herzzerreissend das auch ist, bin ich so dankbar, dass jeder in Sicherheit ist und ich bin unglaublich dankbar für die fantastische Unterstützung, die ich um mich herum habe.»

In diesem Zusammenhang nennt Hilton die Musikvideo-Regisseurin Hannah Lux Davis (38), *NSYNC-Star Lance Bass (45), die Sängerin Meghan Trainor (30), Modelmama Heidi Klum (51) und ihr Team. «So hatte ich mir den Dreh zu meinem Musikvideo für ‹Bad Bitch Academy› nicht vorgestellt», schreibt sie zu einem weiteren Bild.

Klum wird – offenbar wie auch Bass und Trainor – in dem Clip zu «Bad Bitch Academy» zu sehen sein. Zu einem Foto der beiden auf einem Catwalk meint Hilton in ihren Stories: «Die Show muss weitergehen ...» Vermutlich handelt es sich hierbei um einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Drehs. Details zum Vorfall teilt Klum bei Instagram zwar nicht, sie veröffentlicht aber einen kurzen Clip, der im Rahmen der Zusammenarbeit entstanden ist - und in dem sie neben Hilton posiert.

Zahlreiche Wertgegenstände zerstört

Laut eines Berichts des US-Klatschportals TMZ habe sich der Vorfall am Freitag, 16. August, in Los Angeles ereignet. Anonymen Quellen zufolge habe sich Hilton am Set aufgehalten, als das Feuer ausbrach. Auch hier ist die Rede davon, dass niemand verletzt wurde.

Offenbar ist aber ein hoher materieller Schaden entstanden. Demnach hätten sich in dem Trailer unter anderem Designer-Klamotten, Swarovski-Outfits, Schmuck, Handtaschen, Computer und weitere Wertgegenstände befunden, die allesamt zerstört worden seien. Die Brandursache sei bisher nicht geklärt und die Feuerwehr untersuche die Angelegenheit.

