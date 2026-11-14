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«Es gibt keine schlimmere Karriere»
Pietro Lombardi spricht über finanziellen Absturz nach DSDS

Pietro Lombardi ist einer der wenigen DSDS-Gewinner, die auch noch viele Jahre nach ihrem Sieg eine Karriere aufrechterhalten können. Allerdings ist von seinem damaligen Reichtum heute nur noch wenig übrig.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Pietro Lombardi spricht offen über die schwierige Zeit nach dem DSDS-Sieg.
Foto: IMAGO/BOBO

Darum gehts

  • Pietro Lombardi spricht offen über seine Finanzen nach dem DSDS-Sieg
  • Von seinen Einnahmen im ersten Jahr sei schnell nicht mehr viel übrig geblieben
  • Die Karriere auf dem «Peak» zu starten, sei fatal
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Sophie OferRedaktorin People

2011 wurde Pietro Lombardi (34) über Nacht reich. Für seinen Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» erhielt er 500'000 Euro Preisgeld und einen Plattenvertrag. Im ersten Jahr habe der Sänger dann durch seine Musik Millionen verdient, wie er im «Tim Gabel Podcast» verrät.

Doch dann ging es mit dem finanziellen Erfolg rasch bergab. Im zweiten Jahr sei auf einmal «gar nichts mehr» gekommen. Lombardi habe der abrupte Fall nach dem Höhenflug besonders hart getroffen: «Und es gibt keine schlimmere Karriere, die man sich vorstellen kann», erzählt er Podcast-Host Tim Gabel. Damals landete Lombardi mit seinem Song «Call My Name» direkt auf Platz eins der deutschen Charts. «Du kannst nur fallen und dann bin ich extrem gefallen. Aber richtig», erinnert sich der Sänger schmerzlich.

«Auf einmal hast du Existenzängste»

Von seinem DSDS-Preisgeld sei von Anfang an nicht viel übrig geblieben: «Davon geht die Steuer weg, davon geht Management weg. Du hast so 20'000, 30'000», erklärt der 34-Jährige. Auch von seinen Millioneneinnahmen im ersten Jahr war bald nicht mehr viel da. Lombardi ging davon aus, dass es für ihn genauso erfolgreich weitergehen würde. Das Interesse an ihm sei aber schnell zurückgegangen. «Im Jahr darauf war Pietro Lombardi weg», sagt er. Man habe ihn nur noch für wenige Auftritte gebucht. «Und auf einmal hast du Existenzängste in so jungem Alter.»

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Im Youtube-Format «Lasst uns reden, Mädels!» sprach Lombardi schon vor einigen Jahren über seinen finanziellen Absturz nach DSDS. Er habe damals nicht gewusst, wie man verantwortungsbewusst mit Geld umgeht. Als er die Castingshow gewann, war er erst 18-jährig. «Ich habe einfach auf nichts geachtet und einfach gelebt», sagt Pietro Lombardi. «Ich hab im Monat irgendwie für 30'000, 40'000 Euro im Club Alkohol gekauft, obwohl ich keinen Alkohol trinke», gestand er. Er habe sich damals «im Angebermodus» befunden.

Auch mit Blick auf die Kandidaten, die während seiner Zeit als Juror in den Jahren 2019, 2020, 2023 und 2024 DSDS gewannen, wird Lombardi im «Tim Gabel Podcast» konkret. «Alle Gewinner, die ich gemacht habe als Juror, die arbeiten heute alle wieder normal», erzählt er. Es sei heutzutage nicht mehr so einfach, «einen neuen Star zu machen». Zu seiner Zeit habe das noch funktioniert, «heute ist es unmöglich.»

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