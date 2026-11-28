Falsche Bescheidenheit? Nicht sein Ding. Philipp Plein hat mit seinem gleichnamigen Modelabel ein Millionenimperium aufgebaut. Der deutsche Designer mit Wohnsitz im Tessin polarisiert mit pompösem Stil und cleverem Marketing.

Darum gehts Philipp Plein lebt in Lugano und hat in Los Angeles 73 Millionen Dollar in sein Haus investiert

Der Designer begann mit Hundebetten und verkauft heute weltweit Mode, Schuhe und Accessoires

In der Dokuserie «Plein» zeigt der Vater von vier Söhnen seinen Alltag mit Partnerin Andreea

Vanessa Nyfeler

Eine Badewanne in Diamantform, Spiel­- auto­maten aus 24-karätigem Gold, dazu Swarovski-Kronleuchter, Marmorstatuen und ­Decken im Leopardenmuster. Willkommen im Château Falconview! Hoch über Los Angeles, im Nobelviertel Bel Air, hat sich Modedesigner Philipp Plein (48) auf 2400 Quadratmetern Wohnfläche seinen ganz persönlichen Palast gebaut.

Sein Lebensmittelpunkt liegt aber in der Schweiz. Vor 24 Jahren zog der Deutsche zunächst in den ­Thurgau, heute lebt er in Lugano TI. «Ich bin ­natürlich ganz klar auch in die Schweiz gezogen, um Steuern zu sparen.» Inzwischen schätzt er die Sicherheit und Lebensqualität. Weitere Wohnsitze hält er in New York und Südfrankreich.

« Wenn ich nicht pola­risiere, werde ich austauschbar Philipp Plein »

Bei so vielen Adressen dürfte es kaum an Platz für die Familie mangeln. Und die ist gross: Plein hat vier Söhne von drei verschiedenen Frauen. Ihre Namen sind mindestens so unkonventionell wie sein Zuhause: Romeo Prince (13), Rocket Halo Ocean (4), Rouge Sky Galaxy (3), und Hurricane Thor Thunder (2). Um Rocket und Rouge lieferte er sich mit seiner Ex-Partnerin Lucia Bartoli einen öffentlichen Sorgerechtsstreit, den er schliesslich für sich entscheiden konnte.

Nun lässt der Multimillionär die Öffentlichkeit noch tiefer in sein turbulentes Patchworkfamilienleben blicken. Mit seiner Partnerin, Model Andreea (36) zeigt er zurzeit in der Dokuserie «Plein» auf Amazon Prime Video seinen Alltag. Schauplatz ist hauptsächlich Los Angeles. Denn: «Amerikaner wollen amerikanisches Fernsehen.» Und wo liesse sich Pleins extravagantes Leben besser inszenieren als in seinem Millionenpalast?

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

In sein Anwesen auf einem knapp 1,5 Hektar grossen Grundstück hat Plein bereits 73 Millionen Dollar investiert, weitere 15 bis 20 Millionen dürften folgen. Allein die jährliche Immobiliensteuer beträgt über 600 000 Dollar. «Dieses Haus zu bauen, ist komplett irrwitzig. Total daneben!», gibt Plein zu. Doch damit erfüllt er sich einen Jugendtraum. Als 16-Jähriger reist Plein mit seinem Stiefvater nach Los Angeles. Die Stadt begeistert ihn. Für ihn ist klar: Hier will er einmal leben.

Jahrzehnte später kauft er das Grundstück. Fast vier Jahre wartet er auf die Baubewilligung. Und dann zeichnet ihm sein Architekt auch noch ein viel zu grosses Haus. «Idiotisch!», schnaubt Plein. Eine Verkleinerung hätte aber erneut ­Millionen gekostet. Also lässt Plein einfach weiterbauen.

Der Mann ist die Marke

Was reizt Plein daran, nun auch Kameras Einblick in seine vier Wände zu gewähren? «Eigentlich nichts.» Doch Plein wäre nicht Plein, wenn dahinter nicht eine Geschäftsstrategie stecken würde. Seine Marke trägt seinen Namen. Und dieser braucht ein Gesicht. Denn er gehört zu den wenigen Designern, die noch ihr eigenes Modeunternehmen ­führen und untrennbar mit ihrer Marke verbunden sind. «Wer ist Frau Dior? Wer ist Herr Gucci?», fragt er. Früher hätten Persönlichkeiten wie Karl Lagerfeld oder Giorgio Armani ihre Mode­häuser geprägt. «Heute werden Designer ausgetauscht wie Fussballspieler.» Philipp Plein hingegen ist nicht nur der Mann hinter der Marke, sondern auch deren Aushängeschild.

Nemo im Haifischbecken

Seine Karriere beginnt mit ­einer Marktlücke. 1998 liest der damalige Jurastudent, der in gut situierten Verhältnissen in München und Nürnberg aufwächst, in der Zeitung, dass die Heimtierbranche ein milliardenschwerer, krisensicherer Markt ist. Seine Überlegung: «Wer einen Hund hat, hat ein Haus, einen Garten und Geld für das Tier, das er liebt.» Kurzerhand entwirft er luxuriöse Hunde­betten. Denn: «Ich wollte finanziell unabhängig sein und meine Freundin in die Ferien einladen.»

« Wer täglich Champagner trinkt, für den ist er nichts Besonderes mehr Philipp Plein »

Heute verkauft Plein Kleidung, Schuhe und ­Accessoires weltweit, vor allem aber in Deutschland, Italien und den USA. Und trotzdem: «Wir sind der kleine Fisch Nemo im Haifischbecken der ­Modewelt.» Aber ihm mache es «eine Menge Spass, den Hai­fischen auf der Nase rumzutanzen».

Plein betont, sein Unternehmen ohne Investoren und Bankkredite aufgebaut zu haben. Erfolg sei kein Zufall. «Glück ist für Verlierer!» Wer bestehen wolle, müsse sich ständig neu erfinden. Das tut er auch mit künstlicher Intelligenz. «Bei uns gibt es kaum noch Designer, es gibt nur noch die KI und mich», erklärt er. Doch bleibt die Kreativität nicht auf der Strecke, wenn Maschinen die Arbeit von ­Designern übernehmen? Im Gegenteil, findet Plein. Die KI setze seine Ideen lediglich schneller um und eröffne ihm mehr Möglichkeiten zum Experimentieren. Für ihn ist sie «Kreativität auf Steroiden». Und er fügt an: «Entweder man lernt, die KI zu beherrschen, oder die KI beherrscht dich.»

Konventionen brechen und polarisieren: Das ­gehört zu Pleins Erfolgsrezept. Seine Mode mit ­Totenköpfen, Glitzersteinen und protzigen Inszenierungen wird in der Branche teilweise belächelt, findet aber auch prominente Abnehmer: neben ­Beyoncé, Madonna oder Ronaldo auch den Schweizer DJ Antoine. «Der kam bei mir vorbei», erinnert sich Plein. Dass Philipp Plein mit seiner Mode aneckt, ist durchaus gewollt. «Wenn ich nicht polarisiere, werde ich austauschbar.» Und wer austauschbar sei, könne nur noch mit tieferen Preisen locken.

Doch wo endet die Provokation, wo beginnt Verantwortung? Auf Kritik angesprochen, verweist Plein auf Elon Musk, «der für die Menschheit mehr geleistet hat als die meisten anderen». Dass sich auch erfolgreiche Menschen Kritik gefallen lassen müssen, sieht er anders: «Wer gibt einem das Recht dazu?» Ob man überhaupt qualifiziert sei, andere zu beurteilen, will er wissen.

Papa Plein

Beim Thema Kinder weicht die grosse Klappe einem Lächeln. Der sonst so schlag­fertige Unternehmer spricht langsamer, seine Stimme wird sanfter. «Das Vatersein hat mich komplett verändert.» Früher habe er sich auf seine Firma und Karriere konzen­triert. «Mit Kindern haben sich die Prioritäten verschoben.» Am liebsten verbringe er mit ihnen Zeit in Südfrankreich. Dort gehen sie schwimmen, wandern oder besuchen einen privaten Tierpark.

Das Glück wächst auf Bäumen

Nicht nur in Südfrankreich, auch in seiner Luxusvilla in Los Angeles zieht es Philipp Plein ins Freie. Sein Lieblingsplatz? «Unter einem Baum!» Hunderte ­davon hat er auf seinem Anwesen pflanzen ­lassen, manche sogar per Helikopter eingeflogen. Warum ausgerechnet ein Baum bei all dem Luxus? «Wer täglich Champagner trinkt, für den ist er irgendwann nichts Besonderes mehr», erklärt er. Selbst ein ­Sternekoch esse manchmal lieber ein Butterbrot als Kaviar. «Materielle Ziele sind nicht meine Ziele», sagt der Mann, dessen Vermögen auf 208 bis 347 Millionen Franken geschätzt wird. Ihn reize vielmehr der Weg dorthin. Eine Idee zu haben und sie Wirklichkeit werden zu sehen, das sei für ihn das Spannende. «Darum habe ich mir meine ­eigene Welt gebaut!» Eine Welt aus Millionen, Marmor und ­jeder Menge Selbstbewusstsein.