Der Genesis-Star spricht in einem seltenen Interview über seinen Gesundheitszustand. Er hatte fünf Knie–OPs, Nierenprobleme durch Alkohol und ist auf eine Gehhilfe angewiesen.

Phil Collins, der am 30. Januar 75 Jahre alt wird, hat sich zu einem bemerkenswert offenen Interview bereiterklärt. Im Gespräch mit Moderatorin Zoe Ball (55) für die BBC–Two–Sendung «Eras – In Conversation» sprach der Genesis–Sänger und Schlagzeuger schonungslos über die gesundheitlichen Probleme, die ihn in den vergangenen Jahren zunehmend belastet haben.

«Alles, was schiefgehen konnte, ging schief»

Dass Collins an Typ–2–Diabetes leidet und seit 2007 mit den Folgen einer Wirbelsäulenverletzung kämpft, ist bekannt. Doch nun enthüllt der Musiker laut «Daily Mail» in dem Gespräch weitere Details: Fünf Operationen an seinem Knie hat er bereits hinter sich, laufen könne er nur noch mit Krücken oder einem Gehstock. Zudem könne er «kaum noch einen Drumstick halten». Dies wegen Taubheit in seinen Händen, die auf eine Rücken- und Halswirbeloperation im Jahr 2009 zurückgeht.

«Es ist ein fortlaufender Prozess», erklärt der Brite im Interview. «Ich hatte Probleme mit meinem Knie, alles, was schiefgehen konnte, ging auch schief.» Im Krankenhaus habe er sich zudem mit Covid infiziert, seine Nieren begannen zu versagen. «Ich hatte wahrscheinlich zu viel getrunken, und deshalb waren meine Nieren kaputt. Alles schien zur gleichen Zeit zusammenzukommen.»

Seinen Alkoholkonsum beschreibt Collins erstaunlich nüchtern: «Ich war keiner von diesen Typen, die die ganze Nacht durchgetrunken haben. Ich habe tagsüber getrunken, aber ich schätze, es war zu viel.» Betrunken sei er nie gewesen, «obwohl ich ein paar Mal hingefallen bin».

Er blickt dankbar auf sein Leben zurück

«Ich habe eine 24-Stunden-Pflegekraft, die dafür sorgt, dass ich meine Medikamente wie vorgeschrieben einnehme», so Collins weiter. Die vergangenen Jahre seien «einfach schwierig» gewesen, «aber jetzt ist alles in Ordnung».

Trotz aller Rückschläge blickt der fünffache Vater dankbar auf sein Leben. Zu seinen Kindern zählen unter anderem «Emily in Paris»–Star Lily Collins (36) sowie die Söhne Simon (49) und Nic (24), die beide in seine Fussstapfen als Schlagzeuger getreten sind. «Meine Kinder sind unglaublich ausgeglichen, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht haben», sagt Collins. «Ich bin sehr, sehr stolz auf sie alle.»

Besonders Sohn Nic habe ihn beeindruckt: 2017 übernahm dieser bei einem Genesis–Konzert im Londoner Hyde Park das Schlagzeug, als sein Vater wegen seiner Knie– und Rückenprobleme nicht mehr spielen konnte. «Er hat mich verdammt nochmal überrascht», erinnert sich Collins.

Auf die Frage nach seiner Zukunft zeigt sich der Musiker kämpferisch. Er habe noch einige halbfertige Songs in der Schublade. «Auch ein paar Sachen, die fertig geworden sind und die mir gefallen. Vielleicht steckt noch Leben in mir», scherzt er.

Der Wechsel vom Schlagzeuger zum Genesis–Frontmann nach dem Ausstieg von Peter Gabriel (75) sei rückblickend psychologisch schwierig gewesen – das Schlagzeug sei zuvor seine «Sicherheitsdecke» gewesen. «Plötzlich stehst du da vorne, nur mit dem Mikrofonständer. Du bist völlig exponiert.» Trotz aller Kritik, die er in seinen produktivsten Jahren mit Genesis, seiner Solokarriere und einigen Kollaborationen einstecken musste, bereut Collins nichts. «Ich hätte nichts davon missen wollen», resümiert er. «Nicht für alles in der Welt.»