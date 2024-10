Lily Collins steht zum ersten Mal in London am West End auf der Bühne. Damit erfüllt sich die Schauspielerin einen Traum. Für ihre Rolle im Stück «Barcelona» tauscht sie sogar ihren dunklen Bob gegen eine blonde Mähne.

Silja Anders Redaktorin People

Von Paris über Rom bis nach Barcelona – die Rollen, in die Schauspielerin Lily Collins (35) schlüpft, kommen ganz schön herum. Eben noch sah man die Tochter von Sänger Phil Collins (73) in der erfolgreichen Netflix-Serie «Emily in Paris» in Frankreichs und Italiens Hauptstädten, wie sie den Männern den Kopf verdrehte, nun geht es für einen neuen Charakter nach Spanien.

Lily Collins konnte die Hauptrolle im Theaterstück «Barcelona» von Bess Wohl ergattern – und gibt damit ihr Debüt am West End – dem Londoner Äquivalent zum Broadway in New York. Für Collins geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung, wie sie «Variety» verrät.

Lily Collins fühlt sich «geehrt»

«Ich kann es kaum erwarten, dass das Publikum auf diese Reise mitgenommen wird und dabei ist, wenn sich das Stück entfaltet. In dem Moment, als ich das Skript fertig gelesen hatte, wusste ich, dass ich Irene spielen muss», sagt Collins begeistert.

Die Londoner Theaterszene sei «eine pulsierende und aufregende Bühne für neue, bahnbrechende Werke», erklärt die 35-Jährige. Sie fühle sich geehrt, mit «Barcelona» ihr West End Debüt zu markieren.

US-Touristin trifft auf lokalen Charmeur

In dem Stück «Barcelona», bei dem Lynette Linton (34) Regie führt, wird die amerikanische Touristin Irene, gespielt von Collins, auf ihrem Trip nach Barcelona begleitet. Dort lernt sie den Spanier Manuel kennen und begleitet ihn am Abend in seine Wohnung. Die beiden werden intim und kurz darauf möchte Manuel die Amerikanerin eigentlich wieder loswerden, doch sie bleibt und es entwickelt sich eine Story, in der die beiden Charaktere einander besser kennenlernen. Fun Fact: 2016 wurde das Stück im Geffen Playhouse in Los Angeles aufgeführt, mit dem Schweizer Schauspieler Carlos Leal (55) in der Rolle des Manuel.

Nun übernimmt am West End der Schauspieler Álvaro Morte (49), vielen bekannt aus «Money Heist», die Rolle des gut betuchten Spaniers. Für ihre Rolle der Irene verwandelt sich Lily Collins, die man sonst mit ihren dunklen Haaren kennt, in eine Blondine. Ein ungewöhnlicher Look, durch den sie ihrer Kollegin Emily Blunt sehr ähnlich wird.

Bess Wohl, die Autorin des Stücks, zeigt sich ebenfalls begeistert von der Produktion: «Dass meine Arbeit am West End mit solch phänomenalen Künstlern aufgeführt wird, ist ein wahr gewordener Traum. Ich fühle mich geehrt, dass ich die Chance habe, dieses Stück mit dem Londoner Publikum zu teilen.»