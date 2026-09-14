RTLzwei schmeisst die Geissens raus

Das kam unerwartet: Wie der deutsche Privatsender RTLzwei in einer Medieinmitteilung schreibt, ist nach 500 Folgen «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» Schluss.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Schluss, aus, vorbei! Nach 15 Jahren im TV steuern der Kölner Privatsender RTLzwei und die glamouröseste Millionärsfamilie des deutschen Fernsehens auf ein überraschendes Serien-Aus zu. Seit 2011 flimmert «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» über die Bildschirme und machte Robert (62), Carmen (61) sowie ihre Töchter Davina (23) und Shania (22) zu absoluten Kult-Stars. Nun trennen sich die Wege. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor.

Immerhin: Die Jetset-Familie verabschiedet sich nicht leise. Der Sender kündigte eine finale Abschiedsstaffel an, in der ein gigantisches Jubiläum gefeiert wird: Die Geissens knacken dann tatsächlich die magische Marke von 500 Folgen.

Neues Kapitel für den Millionärs-Clan

Ein Schock für die Fans – doch die Beteiligten geben sich versöhnlich. Thorsten Braun, Geschäftsführer von RTLZWEI, bedankt sich für die lange Zusammenarbeit: «Zusammen haben wir eine Doku-Soap etabliert, die über viele Jahre ein fester Bestandteil von RTLZWEI war und zahlreiche unvergessliche Fernsehmomente hervorgebracht hat. Darauf sind wir stolz.»

Auch Robert und Carmen blicken ohne Groll zurück, schauen aber bereits nach vorne: «RTLZWEI war über viele Jahre unsere TV-Heimat. Wir haben in dieser Zeit unglaublich viel erlebt und unser Publikum an vielen besonderen Momenten teilhaben lassen», erklärt das Ehepaar. Sie betonten zugleich: «Jetzt beginnt für uns ein neues Kapitel.» Ob die Millionäre womöglich mit einem eigenen Deal zu einem Streaming-Giganten wechseln oder ganz neue Pläne schmieden, lassen sie noch offen. Auch das Spin-off der Töchter («Davina & Shania – We love Monaco») endet damit beim Sender.

Die Geissens bleiben vorerst im TV

Wer nun fürchtet, sofort auf Roberts Sprüche («Rooobert!») und Carmens Gesangseinlagen verzichten zu müssen, kann durchatmen. RTLZWEI und der Streamingdienst RTL+ haben noch zahlreiche bereits abgedrehte sowie aktuell entstehende Folgen auf Lager. Der Abschied wird sich also noch über einige Monate hinziehen.