Pavel Travnicek, der legendäre Aschenbrödel-Prinz, feierte am Wochenende in Prag sein emotionales Comeback. Nach einer schweren Herz-OP zeigte er sich erstmals wieder öffentlich – begleitet von seiner Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pavel Trávníček (75) nach schwerer Herzoperation wieder öffentlich in Prag aufgetreten

Er dankt Ehefrau und Sohn, nennt sie «Prinzessin» und «kleinen Prinzen»

Legendäre Rolle als Märchenprinz machte ihn international berühmt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Der Märchenprinz ist zurück. Pavel Travnicek (75), unvergessen für seine Rolle des Prinzen in «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», zeigte sich am Wochenende erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Der Schauspieler hat eine schwere Herzoperation und Monate der Rehabilitation hinter sich. Nun stand der 75-Jährige beim Konzert des Dirigenten-Wunderkinds Maximilian Haberstock (21) in Prag wieder auf der Bühne. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Monika (40) und Sohn Max (19).

Lange war unklar, ob Travnicek je wieder in die Öffentlichkeit zurückkehren würde. Die gesundheitlichen Probleme hatten ihn in einen sehr kritischen Zustand gebracht. Doch mit der Unterstützung seiner Familie kämpfte er sich zurück. «Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Sie ist meine echte Prinzessin und er mein kleiner Prinz», sagte er laut «Bild» über seine Ehefrau und seinen Sohn.

Er dankt Ehefrau und Sohn

Der Schauspieler wirkte sichtlich bewegt, als er sich jetzt wieder in der Öffentlichkeit zeigte. Für viele Konzertbesucherinnen und -besucher war sein Erscheinen der emotionale Höhepunkt des Abends. Auch Travnicek selbst war dankbar. «Es war ein fantastischer Abend. Ich freue mich unglaublich, wieder in Gesellschaft zu sein», erklärte er gegenüber «Bild».

Das Konzert war ein gesellschaftliches Highlight, bei dem auch die tschechische Musiklegende Helena Vondrackova (78) anwesend war. Für Travnicek selbst war dieser Abend weitaus mehr als ein gewöhnlicher Termin. «Ich freue mich auf die weiteren Herausforderungen, die mich erwarten.»

Auf einem Familienfoto nach dem Konzert wirkte Travnicek entspannt und glücklich. Der Abend im Kreis seiner Liebsten gab ihm sichtlich neue Kraft. Künftig will er sich jedoch weiterhin schonen und nur ausgewählte Termine wahrnehmen. Sein Auftritt in Prag ist dennoch ein starkes Zeichen: Pavel Travnicek ist zurück – bereit, sein Leben und vielleicht auch die Bühne erneut zu erobern.