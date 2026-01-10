Der 75-jährige Schauspieler musste sich einer schweren Herzoperation unterziehen. Schon länger kämpft Trávníček mit gesundheitlichen Problemen. Seine Frau Monika dankt den Ärzten für die «Rettung unseres ewigen Prinzen».

Der Weihnachts-Kultfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» machte ihn weltberühmt – nun kämpft Pavel Trávníček (75) mit schweren gesundheitlichen Problemen. Der tschechische Schauspieler musste sich einer komplizierten Herzoperation unterziehen und liegt derzeit auf der Intensivstation eines Prager Krankenhauses. Mit grosser Sorge bangen «Aschenbrödel»-Fans um das Leben des Kult-Darstellers.

Seine Ehefrau Monika Trávníčková (40) brach am Donnerstag ihr Schweigen und wandte sich über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit. «Das Ende des Jahres 2025 und der Beginn des neuen Jahres 2026 waren sehr herausfordernd für uns. Mein Mann ist wiedergeboren worden», schrieb sie auf Facebook. Dazu postete sie ein Bild ihres Mannes mit ihrem gemeinsamen Sohn. Nach Informationen der tschechischen Boulevardzeitung «Blesk» handelte es sich bei dem Eingriff um eine vierfache Bypass-Operation im Krankenhaus Na Homolce.

Ehefrau dankt den Ärzten

In ihrer emotionalen Nachricht dankte Trávníčková den behandelnden Ärzten dafür, das sie das Leben ihres Mannes bisher retten konnten. «Ich möchte Dr. Jaroslav Benedík und seinem gesamten Team von Herzen danken, dass sie unseren ewigen Prinzen gerettet haben», so die 40-Jährige. Auch Prof. Dr. Petr Neužil, einem bekannten tschechischen Kardiologen, gelte ihr Dank.

Bereits am 5. Januar hatte die Familie alle geplanten Veranstaltungen mit dem Schauspieler wegen eines Krankenhausaufenthalts abgesagt. Damals war jedoch noch nicht bekannt, dass es um einen derart schweren Eingriff ging. Im vergangenen Sommer hatte Trávníček wegen Herzrhythmusstörungen bereits einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Vor Weihnachten litt er zudem an einer hartnäckigen Bronchitis, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderte.

«Gute Besserung, mein geliebter Prinz»

«Vor uns liegt noch ein langer Weg, aber mein Mann hat eine enorme Willenskraft und grüsst euch alle von der Intensivstation», schrieb seine Frau Monika Trávníčková weiter. Ihr gemeinsamer Sohn Maxmilián gebe der Familie in dieser schweren Zeit Kraft. Unter dem Facebook-Beitrag meldeten sich zahlreiche Kollegen und Fans mit Genesungswünschen. Schauspielerin Jana Nagyová (67), die im Märchenfilm Prinzessin Arabella verkörperte, schrieb: «Gute Besserung, mein geliebter Prinz.»

Legendäre Rolle als Märchenprinz

Trávníček wurde durch die DEFA-Koproduktion «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» aus dem Jahr 1973 international bekannt. An der Seite von Libuše Šafránková (1953-2021) spielte er den charmanten Prinzen, der das Herz von Aschenbrödel erobert. Der Film gehört bis heute zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen – nicht nur in Deutschland und der Schweiz, sondern auch in Tschechien, Norwegen und vielen anderen Ländern.