1/5 Pavel Travnicek liegt im Krankenhaus. Der Schauspieler erlitt einen Herzinfarkt. Foto: imago/STAR-MEDIA

Darum gehts Pavel Travnicek unterzog sich einer Herzoperation. Seine Frau bestätigte den Eingriff

Travnicek ist bekannt als Prinz aus «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»

Der 74-jährige Schauspieler ist zum vierten Mal verheiratet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die tschechische Schauspiellegende Pavel Travnicek (74) musste sich kürzlich einer dringenden Herzoperation unterziehen, wie die tschechische Zeitung «Blesk» berichtet. Der als Prinz aus dem Märchenklassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» bekannte Schauspieler wurde offenbar plötzlich mit Herzproblemen ins Spital eingeliefert.

Seine Ehefrau Monika (39) bestätigte gegenüber «Blesk», dass Travnicek einen kardiologischen Eingriff hatte, wollte aber keine weiteren Details preisgeben. Sie sei immer noch geschockt von den beängstigenden Ereignissen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 74-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Travnicek musste bereits in der Weihnachtszeit 2022 mit Atembeschwerden ins Spital gebracht werden. Damals informierte seine Frau die Öffentlichkeit via Facebook: «Freunde, ich wünsche eine schöne Adventszeit. Ach ... denkt an meinen Mann. Wir danken dem Rettungsdienst für das schnelle Eintreffen, jetzt ist mein Mann in den Händen der Ärzte.»

Vor über zehn Jahren hatte der Schauspieler bereits längere Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die schliesslich eine urologische Operation erforderten. Damals gestand er: «Ich hatte Angst zu sterben. Mir wurde bewusst, dass alles einen Anfang und ein Ende hat.»

Travnicek gilt als einer der bekanntesten tschechischen Schauspieler

Monika Travnickova ist die vierte Ehefrau des beliebten tschechischen Schauspielers. Die beiden heirateten 2015 und haben einen gemeinsamen Sohn, Maximilian, der vor fast 9 Jahren zur Welt kam. Interessanterweise war Monika schon als Kind ein grosser Fan von Travnicek und seinem berühmten Märchenfilm. In einer Talkshow erinnerte sie sich: «Ich sagte mir, der wird einmal meiner sein, und es hat sich tatsächlich erfüllt.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die beiden lernten sich zunächst bei einer Fernsehshow kennen, in der Travnicek als Moderator und Monika als Teilnehmerin auftraten. Später kreuzten sich ihre Wege erneut, als der Schauspieler in Monikas Heimatstadt auftrat. Sie bot ihm eine mögliche Zusammenarbeit an, und daraus entwickelte sich schliesslich ihre Beziehung.

Travnicek war in der Vergangenheit bereits dreimal verheiratet, unter anderem mit der Schauspielerin Simona Stasova. Seine dritte Ehe mit der Theaterbetreiberin Lucia Vrbova hielt nur sechs Monate. Die Hochzeit soll angeblich eine Million tschechische Kronen gekostet haben.

Die Fans des beliebten Schauspielers hoffen nun auf eine schnelle Genesung nach seiner Herzoperation. Travnicek hat mit seiner Rolle als Prinz in «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» Generationen von Zuschauern verzaubert und gilt als einer der bekanntesten tschechischen Schauspieler seiner Generation.