Patricia Blanco (53) und ihr neuer Freund Ben haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich gewagt. Das Paar zeigte sich am 30. November bei der «Movie Meets Media»-Party im Hotel Atlantic in Hamburg.

Die Reality-TV-Darstellerin und der Hamburger Unternehmer kennen sich erst seit fünfeinhalb Wochen. Zwischen den beiden scheint es heftig zu knistern. «Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich glaube, ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt», schwärmt Blanco gegenüber RTL über ihre Gefühle für Ben.

«Bin der Mann an ihrer Seite»

Der Unternehmer, der Vater zweier Söhne ist, scheint die Gefühle zu erwidern. «Wir sind beide auf dem Weg in die grosse Liebe», bestätigt er. Gleichzeitig macht er klar, dass sich für ihn «erst mal gar nichts» ändern werde, ausser: «Ich bin der Mann an ihrer Seite. Patricia ist die, die im Rampenlicht steht, ich nicht.»

Für Patricia Blanco kommt die neue Beziehung nach einer turbulenten Zeit. Bis Mai 2023 war sie mit dem Hamburger Selfmade-Millionär Andreas Ellermann (59) liiert. Die Trennung verlief offenbar nicht friedlich, wie ein kürzlich veröffentlichter Instagram-Clip zeigt. Darin spricht Blanco unter anderem einen Streit um den Verlobungsring an. Doch das scheint nun der Vergangenheit anzugehören. In einer Instagram-Story bedankt sich Blanco strahlend für die vielen Glückwünsche zu ihrer neuen Beziehung. «Wir werden sehen, was die Zeit bringt», sagt sie in einem Selfie-Clip. Und sie fügt hinzu: «Ich bin sehr, sehr glücklich».