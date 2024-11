1/5 Patricia Blanco hat es bestätigt. Foto: imago/Future Image

Sie verbringen einen spontanen Tag in Dubai

Hat Patricia Blanco (53) mit ihm vielleicht den Mann fürs Leben gefunden? Wie die Tochter von Sänger Roberto Blanco (83) selbst bestätigt, hat sie nach der schlagzeilenträchtigen Trennung von Moderator Andreas Ellermann (59) einen neuen Partner.

In einer nicht mehr zugänglichen Story auf Instagram hatte Blanco einen Mann gezeigt, mit dem sie am Flughafen in Dubai umhereilte. Aber wer ist der Mann? «Mein neuer Freund», bestätigt die Reality-TV-Teilnehmerin gegenüber «Bild». Dabei hätten die beiden «noch etwas warten [wollen], bis wir uns öffentlich zusammen zeigen, weil wir uns gerade erst richtig kennenlernen».

Blanco erklärt, wie es zu der Aufnahme gekommen ist: «Wir haben unseren Flieger ganz knapp verpasst. Wir sind noch über den halben Flughafen gehetzt – aber das Gate war leider schon zu.» Sie wolle mit ihrem Freund, dessen Namen sie nicht nennt, «einfach einen spontanen Tag hier in Dubai» verbringen, denn schliesslich könne man dort «auch eine Menge erleben».

Das Ziel der Reise: «Zwei Wochen Urlaub in Sansibar zum Kennenlernen». Blanco könne sich «definitiv nicht beschweren». Mittlerweile sind die beiden wohl angekommen. In ihrer Instagramstory sind aktuell unter anderem Fotos zu sehen, die die 53-Jährige am Strand zeigen. Zu einem der Bilder schreibt sie «Happy» mit einem Herz-Emoji. Sie ist also «glücklich».

Blanco und Ellermann waren rund vier Jahre lang zusammen. Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr getrennt und für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt.