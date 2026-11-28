Patricia Blanco hat sich zu ihrer finanziellen Lage geäussert und dabei eine konkrete Summe genannt. Ob sie Insolvenz anmeldet, ist noch offen. Eine Mitschuld gibt sie ihrem früheren Manager, die Hauptverantwortung sieht sie aber woanders.

Darum gehts Patricia Blanco (55) hat Schulden von rund 50'000 Euro offengelegt

Reality-Star plant Rückkehr zur Gastronomie nach ausbleibenden TV-Jobs

Blanco: «Ich bin selbst schuld an meiner momentanen Situation»

Patricia Blanco (55) hat erstmals offengelegt, wie tief sie in den roten Zahlen steckt. «Es geht schon um rund 50.000 Euro», sagte die Reality-TV-Teilnehmerin der «Bild». Aus der Ruhe bringt sie diese Summe offenbar nicht. «So hoch ist es ja nicht. Eigentlich ja lächerlich», ordnete die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco (89) ihre Lage ein.

Wie sie den Schuldenberg abtragen will, ist allerdings noch nicht entschieden. Auch eine Insolvenz steht im Raum, festgelegt hat sich Blanco nach eigenen Worten aber noch nicht. «Wir sind da gerade so dabei», erklärte sie. «Wir wägen das mit der Insolvenz noch ab.»

Zu wenige Fernsehjobs

Als Ursache für ihre finanzielle Schieflage nennt der Reality-TV-Star vor allem ausbleibende Aufträge. «Meine Auftritte im TV sind leider nicht regelmässig genug», sagte Blanco. Einen Teil der Verantwortung dafür schiebt sie ihrem früheren Manager zu: «Der hat da zu lange nichts an Land gezogen.»

Daraus zieht sie nun Konsequenzen. Statt weiter auf vereinzelte Engagements vor der Kamera zu hoffen, sucht Blanco eine feste Stelle. «Ich brauche einen Job, der Regelmässigkeit bringt», betonte sie. Berührungsängste mit einem gewöhnlichen Arbeitsalltag habe sie dabei nicht: «Ich wäre mir aber auch nie zu schade gewesen, was Normales zu machen.»

Zurück zu den beruflichen Wurzeln

Wohin es gehen soll, weiss Blanco bereits ziemlich genau. Sie möchte in der Gastronomie arbeiten und beruft sich dabei auf ihre Ausbildung, denn sie habe eine Hotellehre gemacht. Die Branche reizt sie aber auch aus persönlichen Gründen. «Ich liebe Restaurants, Weine, gutes Essen. Und dass eben viele Menschen ein- und ausgehen», sagte sie.

Bei aller Kritik am früheren Manager: Die entscheidende Verantwortung für ihre Lage sieht sie am Ende bei sich selbst. «Und an meiner momentanen Situation bin ich selbst schuld. Ich bin erwachsen genug, muss das selbst schaffen.»