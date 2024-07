1/5 Susanne Daubner gilt als Aushängeschild der deutschen ARD.

ARD-Moderatorin Susanne Daubner (63) sorgt erneut für Lacher in den «Tagesthemen». Daubner, normalerweise für Nachrichten bekannt, fiel am Donnerstagabend aus der Rolle, als sie von einem Lachanfall übermannt wurde. Während eines Nachrichtenblocks über die Olympischen Spiele hielt Daubner plötzlich inne, als eine Stimme aus dem Off zu hören war.

Die Stimme, die Moderations-Kollegin Jessy Wellmer (44) ähnelte, sagte: «Einen Tag vor der Olympia-Eröffnungsfeier». Daubner wirkte überrascht und fing an zu lachen, während im Hintergrund ein Bild der deutschen Frauen-Nationalmannschaft mit der Aufschrift «Deutschland besiegt Australien 3:0» zu sehen war.

Trotz ihrer Erfahrung als Nachrichtensprecherin konnte sich Daubner nicht beherrschen und wurde immer wieder von Lachern übermannt. Selbst als sie bereits aus dem Bild verschwand, weil der Beitrag zu Olympia eingeblendet wurde, hörte man sie noch lauthals lachen.

Nicht der erste Lachanfall

Es ist nicht das erste Mal, dass Daubner mit einem solchen Zwischenfall für Aufsehen sorgt. Bereits im September 2023 wurde sie von einem Lachanfall derart übermannt, dass sie vor laufender Kamera mit den Tränen kämpfte. Damals entschuldigte sie sich bei den Zuschauern, doch diese reagierten gelassen und fanden den kurzen menschlichen Moment sympathisch – auch, wenn nicht genau bekannt ist, was Daubner genau kurzzeitig aus der Fassung gebracht hat.

