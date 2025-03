Auch erfahrene Profis bleiben vor Missgeschicken nicht verschont. Dem deutschen Moderator Jens Riewa passierten in der «Tagesschau» vom 2. März direkt zwei Pannen. Aber auch seine Schweizer Kolleginnen und Kollegen kommen nicht ganz pannenfrei durch ihre Sendungen.

Ein Garderoben-Missgeschick kann den Besten passieren. So auch dem Deutschen «Tagesschau»-Moderator Jens Riewa (61). Während der 20-Uhr-Sendung am 2. März hing dem Journalisten etwas aus der Hose. Die Frage, worum es sich dabei handelte, bleibt allerdings offen. Spekulationen beinhalten ein Preisschild, Moderationskarten, einen Ausweis und ein Hemd, das nicht richtig in der Hose sass.

Eine Panne kommt selten allein

Mit diesem kleinen Fauxpas war es aber nicht getan. Noch in derselben Sendung kam es bei der Live-Schaltung zum Reporter Jörg Schönenborn (60) in Hamburg zu einem Missverständnis. Riewa bedankte sich bei Schönenborn für das Gespräch, die Sendung ging allerdings bereits weiter mit Riewas Kollegin Susanne Stichler (55). Dadurch wirkte es, als wäre der Moderator Stichler ins Wort gefallen.

Riewa, der seit zwanzig Jahren die 20-Uhr-Ausgabe der «Tagesschau» moderiert, behielt trotz der Missgeschicke einen kühlen Kopf und verkniff sich das Lachen – beinahe bis die Kameras aus waren. Wer die «Tagesschau» bis zum Ende verfolgte, konnte sehen, wie der Moderator am Schluss doch schmunzeln musste.

Letzten Endes gehören solche Pannen zum Job. Das mussten auch einige Schweizer Moderatoren und Moderatorinnen lernen. Der Hauptschuldige für die Pannen – die Technik.

Die Lesebrille wird zum Accessoire

Für Florian Inhauser (57) hiess es in der «Tagesschau»-Sendung vom 16. Februar 2024: zurück zu oldschool. Die Technik versagte und der Moderator hatte keine andere Wahl, als den Text vom Papier abzulesen. Dafür benötigte er jedoch seine Lesebrille.

Eine etwas dunklere «Tagesschau»

Auch bei der zweiten Panne war die Technik der Ausschlaggeber. Am 23. Juli 2023 streikten die Studio-Lampen. Moderatorin Cornelia Boesch (49) präsentierte die «Tagesschau» in einem sichtlich unterbelichteten Studio.

Auch Kameras haben schlechte Tage

Auch Kameras können an manchen Tagen keine Lust auf ihre Arbeit haben. Das lernte «10 vor 10»-Moderator Urs Gredig (54) in der Sendung vom 2. März 2021. Die programmierte Studiokamera verschwand kurzerhand hinter einer Wand.

Windows wird gestartet

Besitzer und Besitzerinnen eines Geräts mit dem Betriebssystem «Windows» kennen es: Windows muss neu gestartet werden. Das passierte auch in der «Tagesschau»-Ausgabe vom 18. Februar 2021. Moderator Franz Fischlin (62) startete die Sendung vor einem schwarzen Bildschirm.

Die ganze Schweiz kennt deine Telefonnummer

Eine Telefonnummer ist zum Weitergeben gedacht. Dass eine grosse Menge an Fremden sie kennt, dürfte aber unangenehm sein. Genau das passierte Markus Böhnisch. Wegen Verbindungsproblemen gab der Korrespondent während seiner Live-Schaltung am 20. Dezember 2017 seine Telefonnummer bekannt.

