Berühmt, begehrt – und doch war da immer ein grosser Schmerz. Erst nach ihrer Karriere hat Schauspielerin Pamela Sue Martin das Glück gefunden.

Darum gehts Einst wurde Pamela Sue Martin durch «Der Denver-Clan» weltberühmt

Doch bald bekam sie gesundheitliche Probleme

Heute führt sie ein Leben abseits des Rampenlichts

Leo Lüthy

Als rebellische Fallon Carrington bezauberte sie in der Kult-Serie «Der Denver-Clan» einst ein Millionenpublikum. Deutschland beschenkte sie deswegen 1984 mit einem «Bambi» und es sollte, trotz Dutzenden von Filmen und Serien, der einzige Filmpreis ihrer Karriere bleiben. Dank ihrer faszinierenden Ausstrahlung war Pamela Sue Martin (73) auf Hunderten von Magazin-Titelseiten zu sehen und 1978 auch auf dem Cover des «Playboy».

Mehr Ruhm ging damals nicht. Und doch plagten die TV-Queen der Schmerz und der Stress. «Ich hatte während dieser Zeit mit Lungenentzündungen, Haarausfall und chronischen Harnblasenentzündungen zu kämpfen», erzählte sie in einem Interview.

Zur Behandlung der immer wiederkehrenden Beschwerden nutzte Pamela Sue Martin «Kava Kava», ein Pfeffergewächs. «Ich nahm es zweimal am Tag, verliess Hollywood und versuchte, ein ausgeglicheneres Leben auf dem Land zu leben», sagte sie. Mittlerweile vertraut sie vollkommen auf Naturheilkunde: «Ich versuche, ganzheitlich zu leben und konventionelle Medizin zu vermeiden.»

Sie besitzt ein eigenes Theater

In ihrem Rückzugsort im US-Bundesstaat Idaho kaufte sich Pamela Sue Martin ein Theater, wo sie auch selbst verfasste Stücke aufführt. Ausserdem betätigt sie sich als «Board Certified Religious Science Practitioner», was einer Seelsorgerin oder spirituellen Beraterin gleichkommt. «Wir alle haben unsere dunklen Nächte der Seele, aber ich behaupte, dass es genau diese Zeiten sind, in denen Wachstum und das Verständnis für das Leben entstehen», erklärte sie jüngst.

Auch die Liebe war für die sensible Schauspielerin stets ein wildes, schmerzhaftes Karussell der Gefühle. Viermal trat sie vor den Traualtar, fest entschlossen, endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Jedes Mal zerbrach das Liebesglück. Aus ihrer letzten Ehe ist Sohn Nicholas (35) geblieben, den sie «abgöttisch liebt». Es ist ein bescheidenes Leben ohne Pomp und Paparazzi, das Pamela Sue Martin nun führt. Die einst so rebellische Fallon scheint ihren wahren Frieden abseits der Kameras gefunden zu haben.