Oliver Pocher (47) und seine zwei Söhne erlebten eine turbulente Reise nach Bali. Wegen eines Unwetters konnte ihr Flugzeug nicht landen und musste nach Singapur zurückkehren. Nach 24 Stunden erreichten sie schliesslich die Ferieninsel.

Oliver Pocher (47) will den Jahreswechsel mit seinen beiden kleinen Söhnen auf Bali verbringen, doch ganz so einfach gestaltet sich das nicht, wie ein Blick auf seinen Instagram-Kanal zeigt. Von Deutschland aus ging es für die drei nach Dubai, von dort hätte sie der Flieger direkt nach Bali bringen sollen.

«Eigentlich wären wir jetzt schon auf Bali gelandet. Das ist aber nicht der Fall, weil wir einen kleinen Zwischenstopp in Singapur machen. Wir sind eigentlich schon gelandet und dann aber wieder durchgestartet und nochmal zwei Stunden zurück nach Singapur», meldet sich der Komiker aus dem Flugzeug. Wegen eines Unwetters – auf Bali herrscht Regenzeit – sei eine Landung nicht möglich gewesen.

Seine beiden Jungs hätten die iPads «gleich einmal komplett durchgeschaut», auch mit Disney+ und Netflix seien sie jetzt dann durch, witzelt Pocher. Das Flugzeug werde nun getankt, die Crew ausgetauscht und dann werde erneut ein Anflugversuch nach Bali unternommen.

Geburtstag im Flugzeug

Seinen beiden Söhnen, von denen der jüngere an dem Tag des Fluges gar noch seinen 5. Geburtstag feiert, nehmen die Reise dank ihrer iPads aber offenbar relativ gelassen, so auch ihr Vater Oliver. Er habe ja Ferien und dementsprechend Zeit.

Nach einer gesamthaften Reisezeit von 24 Stunden schaffen es die drei Pocher-Jungs dann schlussendlich doch noch auf die Ferieninsel. «Das erste Mal, dass zu Recht applaudiert wurde, als eine Maschine gelandet ist», so Pocher, der nach eigenen Angaben ganz schön «fertig» aussehe. Auf Bali mögen sie zwar angekommen sein, doch es klingt so, als wäre dies noch nicht das Ende ihrer Reise. Die werde dann erst am nächsten Tag fortgesetzt. Dann hoffentlich ohne unerwartete Zwischenfälle.

«So unfassbar schmerzhaft»

Während Pocher den Jahreswechsel mit seinen Söhnen in der Wärme verbringt, vermisst seine Ex-Frau und Mutter der beiden Jungs, Amira Aly (33), ihre beiden Kinder ganz schön fest, wie sie auf Instagram erklärt. Sie freue sich zwar, dass sie die Welt entdecken können, doch gerade am Geburtstag ihres Jüngsten, ohne sie zu sein, sei «so unfassbar schmerzhaft». Den Ehrentag des nun fünfjährigen verlegte die Familie aufgrund der Reise vor und feierte gemeinsam mit einer von Aly selbstgemachten Spiderman-Torte.

