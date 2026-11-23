Menowin Fröhlich hat eine Podcast-Aufzeichnung nach einem Spruch von Oliver Pocher über seine Familie verlassen. Später bedauerte der Sänger seine Wortwahl und bat darum, seine Familie aus den Witzen herauszuhalten.

Darum gehts Menowin Fröhlich verliess nach einem Spruch von Oliver Pocher über Cousinen die Podcastbühne

Fröhlich beleidigte Pocher und forderte ihn auf, seine Familie aus den Witzen herauszuhalten

Später auf Instagram bedauerte Fröhlich seine Wortwahl, vergab Pocher und zitierte aus der Bibel

Saskia Schär Redaktorin People

Seit Jahren streiten sich der «DSDS»-Gewinner Menowin Fröhlich (39) und Oliver Pocher (48) immer wieder auf Instagram. Oft genug machte sich Pocher dabei über Fröhlichs viele Kinder – er hat deren acht von drei Frauen –, seine Gewichts- oder Suchtprobleme lustig. Nun sollte es am Wochenende bei der Liveaufzeichnung von Pochers und Pietro Lombardis (34) Podcast «Patchwork Boys» zur grossen Aussprache kommen. Doch es endete anders, als gedacht, und Fröhlich stürmte entzürnt von der Bühne.

Grund dafür war gemäss tag24.de folgender Satz von Pocher: «Vielleicht bumse ich auch mal meine Cousine.» Daraufhin platzte Fröhlich, der mit seiner Cousine und Ex-Frau Senay vier Kinder hat, der Kragen. Erst beleidigte er den Komiker mit einem unflätigen Wort für das weibliche Geschlechtsteil und meinte dann, dass Pocher keinerlei Respekt habe. «Ich bin hergekommen, um ein normales Gespräch zu führen. Wenn du deine Cousine bumsen möchtest, dann kannst du das gern in Zukunft machen. Aber du redest nicht über meine Familie, bitte.» Mit seinem ältesten, im Publikum sitzenden Sohn verliess er daraufhin die Veranstaltung.

«Liebt einander, flucht nicht denen, die euch fluchen»

Nach dem Vorfall sei es ihm gar nicht gut gegangen, erklärt der seit einigen Jahren gläubige Christ auf Instagram. Er stört sich, wie sich aus seinen Worten schliessen lässt, weniger daran, dass er sich gegen Pocher und den Spruch gewehrt hat, sondern vielmehr an seiner Wortwahl. «Der Herr sagt: ‹Liebt einander, flucht nicht denen, die euch fluchen, segnet sie, die euch hassen, vergebt ihnen, die euch Unrecht getan haben.› Und das will ich auch tun. Für mich war es ganz schlimm, überhaupt solche Worte auszusprechen, weil das nicht mehr meinem Wesen entspricht.» Früher sei er so gewesen, doch dahin wolle er nicht mehr zurück.

«Diesem Menschen», womit Pocher gemeint sein dürfte, vergebe er, bitte aber gleichzeitig darum, seine «Familie aus diesen komischen Gags rauszulassen». Dass Comedy alles dürfe, sehe er nicht so. Er wolle Menschen nicht kränken, vielmehr «ein Vorbild sein und mich nicht von dieser Art und Weise zeigen, weil das bin nicht mehr ich».

«Menowin war auf der Bühne nicht so Fröhlich»

Sein Statement, das sich – zusammengeschnitten mit seinem Bühnenabgang – auf dem Instagram-Kanal «dailytrashtv.official» finden lässt, sorgt für Belustigung. Kommentare wie «Finds schön, dass er seinen Vortrag beendet mit ‹Der Herr segne dich, mein Freund›, nachdem er ihn als F*** bezeichnet hat», «Menowin war auf der Bühne nicht so Fröhlich», oder «Wie alle zu Jesus rennen, wenn sie im Leben so viel Scheisse gebaut haben ...», sind zu lesen. Andere wiederum loben ihn dafür, sich von Pocher nicht alles gefallen zu lassen. Die grosse Versöhnung lässt also weiterhin auf sich warten.