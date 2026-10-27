Noah Wyle ist der «Sexiest Man Alive»

«The Pitt»-Star Noah Wyle ist vom Magazin «People» zum «Sexiest Man Alive» gekürt worden. Der Schauspieler hielt die Nachricht zuerst für einen Scherz.

Darum gehts «The Pitt»-Star Noah Wyle ist «People»-«Sexiest Man Alive»

Der 55-Jährige hielt die Kür zuerst für einen Streich

Frau Sara Wells bestärkte ihn, Tochter Auden dürfte spotten

Noah Wyle (55) darf sich ab sofort «Sexiest Man Alive» nennen. Das Promi-Magazin «People» hat den Schauspieler, bekannt aus «Emergency Room» und «The Pitt», zum begehrtesten Mann des Jahres erkoren. Gerechnet hat er damit nie.

Im Gespräch mit dem Magazin erzählt er, wie er die Nachricht aufnahm. «Ich dachte, das klang nach einem Streich. Im Leben wäre ich nicht darauf gekommen, dass mir eine solche Ehre zuteilwerden würde», sagt Wyle. Überzeugt hat ihn schliesslich seine Frau Sara Wells (47). Sie fand, der Titel stehe ihm zu.

Was sie an ihm schätzt, schildert er so: «Sie hält mich für einen guten Kerl und sie findet, dass meine Art als Mensch, als Vater und als Ehemann es wert ist, hervorgehoben zu werden.» Seine Reaktion darauf? «Na gut, wenn du das sagst», habe er sich gedacht. Wells selbst sei «sehr erfreut darüber gewesen, dass dies ein gutes Licht auf ihren Geschmack wirft», scherzt der Schauspieler.

Im Alltag, glaubt Wyle, werde sich kaum etwas ändern. Nur dass er sich von Familie und Freunden wohl ein paar Sticheleien anhören muss. Allen voran Tochter Auden. Sie werde ihn die nächsten 50 Jahre damit aufziehen. Neben Auden hat der Schauspieler Tochter Frances und Sohn Owen.

Diese Männer gewannen vor ihm

Mit der Wahl tritt Wyle in die Fussstapfen seines früheren «Emergency Room»-Kollegen George Clooney (65). Der wurde 1997 und 2006 ausgezeichnet. Auch sonst ist Wyle in bester Gesellschaft: Zu den bisherigen Titelträgern zählen Jonathan Bailey, John Krasinski, Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd und Michael B. Jordan.