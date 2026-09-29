«Ich liebe das Essen, die Tiere und natürlich die Festivals»
Nina Chuba war noch nie im Herbst in der Schweiz und das obwohl sie das Land so liebt. Sie hegt einen Verdacht: Die Schweiz hält die Jahreszeit bewusst versteckt. Wie sie darauf kommt? Wegen eines britischen Influencers. Oder doch wegen Schweiz Tourismus?
Publiziert: 12:50 Uhr
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Aktualisiert: 21:41 Uhr
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