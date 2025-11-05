Kim Flint, Influencerin und Nichte von Schauspielerin Katja Flint, ist mit 33 Jahren an Krebs gestorben. Die junge Frau kämpfte tapfer gegen ein seltenes Nebennierenkarzinom und teilte ihre Reise offen mit 40'000 Instagram-Followern.

1/6 Kim Flint ist tot. Foto: Instagram/kim_flint

Darum gehts Influencerin Kim Flint erlag einem seltenen und aggressiven Krebsleiden

Sie heiratete ihren Partner Jan Henrik während der Krebsbehandlung

Kim Flint teilte ihren Kampf mit 40'000 Followern auf Instagram Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Influencerin Kim Flint ist tot. Die Nichte der bekannten Schauspielerin Katja Flint (65) erlag einem seltenen und aggressiven Krebsleiden. Das geht aus einem Instagram-Post hervor.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Flint wurde im September 2022 mit einem Nebennierenkarzinom diagnostiziert. Trotz intensiver Behandlung und zwischenzeitlicher Hoffnung auf Besserung kehrte der Krebs zurück und streute in Lunge, Wirbelsäule und Zwerchfell. Bis zuletzt kämpfte sie tapfer gegen die Krankheit an.

Auf Instagram teilte Kim Flint offen ihren Kampf mit ihren 40'000 Followern. Noch am 23. Oktober schrieb sie hoffnungsvoll: «Die Hoffnung. Der Strohhalm ist da. Licht am Horizont. Wir haben eine neue, sehr vielversprechende Therapie für mich gefunden.» Doch nur wenige Tage später, am 3. November, gab ihre Familie den Tod bekannt.

«Liebe ist einfach die Antwort auf alles»

Inmitten ihrer Krebsbehandlung heiratete Kim Flint im Juli 2025 ihren Partner Jan Henrik. Zu einem Hochzeitsfoto teilte sie mit: «Vor 3 Wochen, kurz zwischen Bestrahlung und Chemo, haben wir unsere Liebe so sorglos und voller Freude gefeiert! Ich liebe es, mir unsere Hochzeitsfotos anzusehen. Liebe ist einfach die Antwort auf alles und ich bin die Glücklichste, meinen Superhelden als Mann zu haben.»

Trotz der schweren Krankheit blieb Kim Flint bis zum Schluss optimistisch und inspirierte viele Menschen mit ihrer Stärke. Ihr letzter Geburtstag am 21. Oktober wurde im Spital im deutschen Heidelberg gefeiert.

Die Nachricht von Kim Flints Tod hat viele Menschen bewegt, die ihren Kampf gegen den Krebs in den sozialen Medien mitverfolgt haben. Eine Followerin würdigte sie mit den Worten: «Kim war ein Engel auf Erden. Ihre positive Art und ihr Kampfgeist werden uns alle bis zu unserem Aufstieg in den Himmel inspirieren.»