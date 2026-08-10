Erling Haaland wird wegen Netflix-Star ganz eifersüchtig

Erling Haaland sorgt abseits des Rasens wieder einmal für Lacher: Auf einer Party kam Netflix-Star Michele Morrone der Freundin des Stürmers etwas zu nahe. Der ManCity-Knipser schaltete sich sofort ein – allerdings mit einer grossen Portion Humor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erling Haaland (26) inszeniert eifersüchtige Szene mit Netflix-Star Morrone (35)

Haaland warnt Morrone humorvoll vor Nähe zu seiner Freundin (22)

Die inszenierte Szene vom Juli begeistert Fans in sozialen Netzwerken

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Tore schiessen ist nicht das einzige Talent von Erling Haaland (26). Der norwegische Superstar von Manchester City zeigt abseits des Fussballplatzes regelmässig seine lockere und humorvolle Seite. Diesmal gerät ein prominenter Filmstar ins Visier des Star-Stürmers.

Auf einer Afterparty zu einer Modenschau auf Sizilien kommt der italienische Netflix-Schauspieler Michele Morrone (35) Haalands Freundin Isabel Haugseng Johansen (22) beim Plaudern ziemlich nahe. Der Fussballprofi beobachtet das Geschehen genau, schaltet sich kurzerhand selbst ein und macht dem Italiener eine Ansage.

Ansage mit tiefster Stimme

«Nicht so nah, hey!», warnt Haaland den Filmstar und setzt dabei seine tiefste Stimme auf. Immer wieder blickt der Norweger dabei vielsagend in die Kamera.

Echte Eifersucht? Keineswegs. Haaland spielt für seinen Vlog lediglich den strengen Freund. Die Szene entstand bereits im Juli und war offensichtlich als reiner Spass inszeniert.

«Mein neuer verrückter Freund»

Michele Morrone, der durch mehrere Netflix-Produktionen international bekannt wurde, versteht den Scherz auf Anhieb. Die beiden verbringen den restlichen Abend gemeinsam: Sie sitzen bei der Modenschau nebeneinander, drehen Snapchat-Videos und gehen auf Instagram live. Der Schauspieler bezeichnet den Knipser anschliessend sogar als seinen «neuen, verrückten Freund».

Auch Haalands eigenwilliger Laufstil wird zum Thema. Morrone spricht den Stürmer auf die Bewegungen an, die in den sozialen Netzwerken regelmässig parodiert werden – für Haaland kein Problem. Der Torjäger zeigt sich gewohnt entspannt, und auch bei den Fans kommt die gespielte Eifersuchtsszene bestens an.