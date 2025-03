1/5 Prinz Oscar von Schweden posiert für sein Geburtstagsporträt. Foto: Kate Gabor/The Royal Court of Sweden

Auf einen Blick Prinz Oscar von Schweden feiert seinen neunten Geburtstag mit neuen Porträts

Oscar ähnelt seinem Vater Prinz Daniel immer mehr im Aussehen

Prinz Oscar von Schweden feiert am 2. März seinen neunten Geburtstag. Der Sohn von Kronprinzessin Victoria (47) und Prinz Daniel (51) wird immer grösser - und sieht dabei vor allem seinem Vater immer ähnlicher. Das zeigt sich nun einmal mehr auf den neuen Porträts, die der schwedische Palast anlässlich des Geburtstags veröffentlicht hat.

Auf einem Foto, das auf dem offiziellen Instagram-Account der schwedischen Royals geteilt wurde, blickt Oscar verschmitzt in die Kamera. Der Neunjährige trägt einen dunkelgrauen Wollpullover und darunter ein dunkles Hemd, die längeren Haare hat er zur Seite gekämmt - ein Style, den auch sein Vater oft trägt. Aufgenommen wurde das Foto von Kate Gabor im königlichen Schloss in Stockholm.

Ein weiteres Foto auf der Website des Palasts zeigt den Mini-Royal auf einem prunkvollen Stuhl sitzend und in die Kamera lächelnd. Dabei trägt er ein weisses Hemd unter seinem grauen Pullover.

Prinz Oscar ist auf Platz drei der schwedischen Thronfolge

Erst vor rund einer Woche feierte Oscars ältere Schwester und das älteste Kind von Victoria und Daniel, Prinzessin Estelle, ihren 13. Geburtstag. Auch zu diesem Anlass veröffentlichte der Palast ein neues Porträt des Mädchens. Auch sie sieht einem Elternteil immer ähnlicher - ihrer Mutter Victoria.

Im Gegensatz zu seiner Schwester, die hinter Victoria auf Platz zwei in der schwedischen Thronfolge steht, stand Prinz Oscar, Dritter in der Thronfolge, bisher nicht ganz so oft im Rampenlicht. Als junges Kind wurde er oft als «Grummelprinz» bezeichnet, weil er bei öffentlichen Auftritten oft gelangweilt vom Protokoll wirkte oder lustige Grimassen zog. Laut der Website des Palasts besucht Oscar eine Grundschule in Stockholm. Der 2016 im Karolinska-Krankenhaus geborene Prinz soll sportlich aktiv sein und besonders gerne Fussball spielen.