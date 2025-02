Prinzessin Estelle von Schweden hat am Sonntag ihren 13. Geburtstag gefeiert. Damit ist sie zur Teenagerin geworden. Blick zeigt die jungen Royals, die sich in der gleichen Lebensphase befinden.

1/5 Ein Mitglied der schwedischen Königsfamilie ist am Sonntag um ein Jährchen älter geworden: Prinzessin Estelle hat ihren 13. Geburtstag gefeiert. Foto: Kate Gabor/Kungl. Hovstaterna

Am Sonntag durfte Prinzessin Estelle von Schweden 13 Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen ausblasen. In einem Post des offiziellen Instagram-Accounts vom Königshaus lächelt das Geburtstagskind fröhlich in die Kamera. «Herzlichen Glückwunsch zum 13. Geburtstag, Prinzessin Estelle!», heisst es im Beitrag. Auf dem Foto trägt sie einen grauen Zweiteiler, dezenten Schmuck und ihre dunkelblonden, schulterlangen Haare offen. Was den Royal-Fans sofort auffällt: Estelle macht den Eindruck einer jungen Erwachsenen und sieht ihrer Mutter Kronprinzessin Victoria (47) immer ähnlicher.

Wie die schwedische Zeitung «Aftonbladet» berichtet, hat die junge Royal ihren Ehrentag im engen Kreise der Familie gefeiert. Derzeit besucht Prinzessin Estelle die sechste Klasse einer Eliteschule. Ausserhalb der Schule treibe sie wie ihre Mutter gerne Sport. So spielt sie gerne Basketball und tanzt. Die Prinzessin wird von ihren Eltern langsam aber sicher in die Öffentlichkeit eingeführt und zeigt sich immer öfter an royalen Terminen. Dort macht sie mit ihrer authentischen Art bereits jetzt einen guten Eindruck. Scheint ganz so, als würde sie – wie ihre Mutter – zu einer vorbildlichen Royal heranwachsen.

Mit ihren 13 Jahren ist Prinzessin Estelle das erste Enkelkind des schwedischen Königspaares Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (81), das zur Teenagerin geworden ist. Schaut man allerdings auf die anderen europäischen Königshäuser, ist sie längst nicht die einzige Royal im Teenie-Alter.

Kronprinzessin Leonor von Spanien (19)

Die Kronprinzessin Leonor von Spanien befindet sich seit 2023 in ihrer Militärausbildung. Foto: WireImage

Sie ist die Hoffnungsträgerin der spanischen Royals: Kronprinzessin Leonor. Die Tochter von König Felipe VI. (56) und Königin Letizia (52) absolviert seit 2023 eine Militärausbildung, wie sie damals ihr Vater zwischen 1985 und 1988 machte. Zunächst verbrachte die junge Royal ein Jahr beim spanischen Heer, ehe sie Mitte Januar dieses Jahres eine sechsmonatige Reise auf hoher See bei der Marine angetreten hat. Zum Abschluss wird sie dann bei der Luftwaffe zur Pilotin ausgebildet. Beim Volk kommt ihr militärisches Engagement gut an, insbesondere, weil die Kronprinzessin trotz ihres royalen Status keine Sonderbehandlung geniesst. Dafür gibt es von den Royal-Fans Sympathiepunkte.

Prinzessin Sofía von Spanien (17)

Im April wird Prinzessin Sofía von Spanien volljährig. Langsam aber sich kommt auf sie eine grosse Frage zu: Was will sie später einmal werden? Foto: 2024 Getty Images

In diesem Jahr kommt auf Prinzessin Sofía die schwierigste Frage des Teenager-Daseins zu: Was will sie später einmal werden? Ende April wird die Schwester von Prinzessin Leonor volljährig und muss bis spätestens zu ihrer Matur einen Plan für die Zukunft haben. Wird sie an einer Universität studieren oder es ihrer Schwester auf der Militärakademie gleichtun?

Prinz Christian von Dänemark (19)

Im Sommer letzten Jahres hat Prinz Christian von Dänemark seine letzte Prüfung für das «Studentereksamen» geschrieben, womit er die dänische Matura abgeschlossen hat. Foto: imago/Agencia EFE

Im Sommer letzten Jahres hat Prinz Christian von Dänemark seine dänische Matur absolviert. Die Freude war bei seinen Eltern König Frederik X. (56) und Mary (53) gross, die stolz Erinnerungsfotos auf ihrem Instagram-Account teilten. Anfang Monat trat auch er seinen viermonatigen Militärdienst in der dänischen Stadt Slagelse an. Seinen Vollzeitdienst wird er allerdings erst mit 21 Jahren beginnen, so hat er noch ein bisschen Zeit, um bei öffentlichen Terminen der Familie zu glänzen.

Prinzessin Isabella von Dänemark (17)

Prinzessin Isabella von Dänemark hat bereits ihren Führerschein in der Tasche. Foto: UK Press via Getty Images

Bei seiner Schwester Isabella von Dänemark steht ein aufregendes Jahr bevor. Im April feiert sie ihren 18. Geburtstag und damit ihre Volljährigkeit. Wie der Palast gegenüber der Zeitschrift «Her & Nu» bestätigte, hat die Prinzessin ihre Führerscheinprüfung bestanden. Bis sie sich endgültig alleine hinters Steuer setzen darf, muss sie sich allerdings noch bis zu ihrem Geburtstag gedulden. Aktuell besucht Isabella das «Øregård»-Gymnasium, wie damals ihr Vater und ihr Onkel Joachim (55).

Ursprünglich hätte Isabella wie ihr Bruder das Eliteinternat Herlufsholm besuchen sollen, allerdings wurde dieses 2022 von einem Mobbing-Skandal erschüttert. Dies hatte zur Folge, dass das Königspaar ihren Sohn von der Schule nahmen und er am «Ordrup»-Gymnasium seine Matur machte.

Prinzessin Josephine und Prinz Vincent von Dänemark (14)

Die Zwillinge Prinzessin Josephine und Prinz Vincent haben am 8. Januar 2025 ihren 14. Geburtstag gefeiert. Foto: UK Press via Getty Images

Die Zwillinge Prinzessin Josephine und Prinz Vincent sind am 8. Januar 14 Jahre alt geworden. Zu ihrem Geburtstag gab es auch für Royal-Fans ein kleines Geschenk: Der Palast hat auf dem offiziellen Instagram-Account aktuelle Bilder der Zwillinge gepostet. Bei den Fotos handelt es sich demnach um Schnappschüsse, die an Silvester entstanden sind. Es wird gemunkelt, dass die Zwillinge – genau wie ihre älteren Geschwister – im nächsten Jahr konfirmiert werden. Doch dieses Ereignis steht noch in den Sternen.

Prinzessin Alexia der Niederlande (19)

Prinzessin Alexia der Niederlande hat sich für ein Studium in der englischen Hauptstadt London entschieden. Foto: IMAGO/ANP

Die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) der Niederlande hat nach ihrem Matura-Abschluss und einer darauffolgenden kurzen Auszeit eine grosse Entscheidung getroffen: Alexia der Niederlande zieht für ihr Studium nach London. «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Alexia der Niederlande wird Ende September am University College London mit dem Bachelor-Abschluss in Science & Engineering for Social Change an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften beginnen», hiess es letztes Jahr in einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite des Palastes. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Hockey und reitet. Ausserdem ist die Prinzessin auch musikalisch begabt: Sie singt gerne und spielt Klavier.

Prinzessin Ariane der Niederlande (17)

Prinzessin Ariane besucht eine Internatschule in Italien. Foto: IMAGO/ANP

Ihre jüngere Schwester Prinzessin Ariane besucht seit vergangenem Sommer die Internatschule United World College in Italien. Vor kurzem hat ihre Mutter Máxima bei der Veranstaltung «Clicks & Issues: Young and Online» in Amsterdam über die Bildschirmzeit ihrer Tochter gesprochen. Wie sie erzählte, verbringe die junge Royal viel Zeit an ihrem Smartphone. Offenbar so viel, dass Prinzessin Ariane nun unter Sehproblemen leidet. Medienberichten zufolge soll sie mit Kurzsichtigkeit und Problemen beim Fokussieren der Augen zu kämpfen haben.

Prinz Sverre Magnus von Norwegen (19)

Prinz Sverre Magnus wird einige Wochen auf Reisen verbringen. Foto: Getty Images

Prinz Sverre Magnus von Norwegen musste in den letzten Monaten wegen der Skandale um seinen Halbbruder Marius Borg Høiby (28) einiges durchmachen. Mit seiner Matur in der Tasche hat er sich nun eine Auszeit mehr als verdient. Das ist offenbar auch sein Plan: «Prinz Sverre Magnus wird die nächsten sechs Monate auf Reisen verbringen», wird die Kommunikationschefin des norwegischen Palasts in der Zeitung «Verdens Gang» zitiert. Wohin es für den jungen Royal gehen wird und ob seine Freundin Amalie Giæver Macleod (17) ihn begleiten wird, lässt der Palast unkommentiert.

Prinzessin Eléonore von Belgien (16)

Prinzessin Eléonore von Belgien ist mitten in ihrer schulischen Ausbildung. Die Tochter von König Philippe (64) und Königin Mathilde d’Udekem d’Acoz (52) ist an der Privatschule «International School of Brussels». Die junge Royal ist mit Hobbys wie Tennis, Ski und segeln nicht nur sportbegeistert, sondern hat auch eine Leidenschaft für Musik und spielt Geige. Ausserdem engagiert sie sich gerne als Freiwillige. So hat sie laut der offiziellen Website der belgischen Royals in der Corona-Pandemie unter anderem Telefonkontakte zu älteren, isolierten Menschen im Altersheim gepflegt.

Auf dem Familienfoto sind (v.l.): Prinzessin Eléonore, Prinz Gabriel, König Philippe, Königin Mathilde, Kronprinzessin Elisabeth und Prinz Emmanuel. Foto: imago/PPE

Prinz Emmanuel von Belgien (19)

Im letzten Jahr hat ihr älterer Bruder Emmanuel von Belgien an der gleichen Schule die Matura absolviert. Nach seinem Abschluss gab er bekannt, dass er dem Land vorübergehend den Rücken kehren wolle, um im Ausland eine Sprach- und Sportausbildung anzugehen. In seiner Freizeit ist auch Prinz Emmanuel von Belgien sportlich aktiv: Windsurfen, Skifahren und Laufen sind nur einige seiner Hobbys. In der Musik liegt sein Talent beim Saxophon.